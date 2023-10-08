(أرسنال) يحسم قمة الدوري الانجليزي ضد (مانشستر سيتي) بهدف نظيف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 8 - 10 (كونا)-- حقق نادي (أرسنال) فوزا مهما على (مانشستر سيتي) بهدف دون رد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب (الامارات) في لندن.
ولم تحسن نتيجة المباراة التي كانت متكافئة إلى حد بعيد إلى غاية الدقيقة ال86 عندما نجح المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي في تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي السيتي لتجد طريقها إلى شباك الحارس ايدرسون.
وسمح هذا الفوز لأرسنال بالصعود إلى وصافة الترتيب العام برصيد 20 نقطة متساويا بالنقاط والأهداف مع غريمه (توتنهام هوتسبير) الذي خطف صدارة الدوري بعد فوزه امس على (لوتون تاون) بهدف نظيف.
وتراجع حامل لقب الموسم الماضي (مانشستر سيتي) إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة.
وفي مباريات أخرى لعبت اليوم أيضا تعادل (ليفربول) مع مضيفه (برايتون) بهدفين لكل منهما وبنفس النتيجة تعادل (ويستهام يونايتد) على أرضه أمام (نيوكاسل يونايتد) في حين تعادل (وولفرهامبتون) بهدف لمثله أمام (استون فيلا).
ويحتل (ليفربول) المركز الرابع بمجموع 17 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على (أستون فيلا) و(برايتون) وثلاث نقاط على (ويستهام يونايتد) بينما يحتل (نيوكاسل يونايتد) المركز الثامن ب 13 نقطة. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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