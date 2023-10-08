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(أرسنال) يحسم قمة الدوري الانجليزي ضد (مانشستر سيتي) بهدف نظيف

10/8/2023 2:30:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 8 - 10 (كونا)-- حقق نادي (أرسنال) فوزا مهما على (مانشستر سيتي) بهدف دون رد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم والتي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب (الامارات) في لندن.
ولم تحسن نتيجة المباراة التي كانت متكافئة إلى حد بعيد إلى غاية الدقيقة ال86 عندما نجح المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي في تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي السيتي لتجد طريقها إلى شباك الحارس ايدرسون.
وسمح هذا الفوز لأرسنال بالصعود إلى وصافة الترتيب العام برصيد 20 نقطة متساويا بالنقاط والأهداف مع غريمه (توتنهام هوتسبير) الذي خطف صدارة الدوري بعد فوزه امس على (لوتون تاون) بهدف نظيف.
وتراجع حامل لقب الموسم الماضي (مانشستر سيتي) إلى المركز الثالث برصيد 18 نقطة.
وفي مباريات أخرى لعبت اليوم أيضا تعادل (ليفربول) مع مضيفه (برايتون) بهدفين لكل منهما وبنفس النتيجة تعادل (ويستهام يونايتد) على أرضه أمام (نيوكاسل يونايتد) في حين تعادل (وولفرهامبتون) بهدف لمثله أمام (استون فيلا).
ويحتل (ليفربول) المركز الرابع بمجموع 17 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على (أستون فيلا) و(برايتون) وثلاث نقاط على (ويستهام يونايتد) بينما يحتل (نيوكاسل يونايتد) المركز الثامن ب 13 نقطة. (النهاية)

م ر ن / م م ج




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