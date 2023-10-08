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حملة لوقف إطلاق العيارات النارية في البترا

10/8/2023 2:30:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

البترا 8 تشرين الأول (بترا)- انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الحملة الوطنية للتصدي لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في مديرية شباب البترا، بتنظيم من وزارة الشباب بالشراكة مع مديرية الأمن العام تحت عنوان "أفراح بلا أوجاع"، في قاعة نادي وادي موسى.
وتهدف الحملة الى زيادة الوعي المجتمعي بالأضرار الناجمة عن إطلاق العيارات النارية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بالتبعات الشرعية والقانونية المترتبة على مرتكبي هذه الأفعال والأضرار المالية والاجتماعية، كما تهدف للتأكيد على دور الشباب ومؤسسات المجتمع المحلي في مكافحة هذه الظاهرة المجتمعية السلبية حيث تم توقيع وثيقة شعبية لمكافحة الظاهرة.
وحضر الفعاليات متصرف لواء البترا وائل طبيشات، ومدير شرطة غرب معان العقيد هشام الشمايلة ومفتي اللواء محمود المشاعلة،ومدير شباب البترا أسامة الخوالدة، وأعضاء اللامركزية،والهيئات الشبابية في البترا .
وقال متصرف لواء البترا وائل طبيشات إن الفعالية تمثل إسناداً مجتمعياً لجهود الجهات المعنية في التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، من خلال التطبيق الحازم للقانون المجرم لتلك العادات، لافتا ان وثيقة إلكترونية تم تعميمها لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول والتوقيع إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة.
وأكد مدير شرطة غرب معان العقيد هشام الشمايلة، أهمية ودور الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة وبالشراكة مع المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه قال مفتي اللواء محمود المشاعلة إن الدين الإسلامي شدد على حرمة حياة الإنسان،وأن القتل بالعيارات النارية حرمته الشريعة الاسلامية كونها ظاهرة تقوم على إزهاق الأرواح وتخريب للممتلكات وترويع لأبناء المجتمع.
وأكد مدير شباب البترا أسامة الخوالدة، أهمية توعية الشباب بظاهرة إطلاق العيارات النارية والتعريف بسلبياتها وخطورتها.
وجرى عرض مشهد تمثيلي يوضح إثر أطلاق الألعاب النارية على المجتمع المحلي، وقام المشاركون بالتوقيع على وثيقة شرف مع التأكيد على نبذ ورفض ظاهرة إطلاق العيارات النارية بكافة المناسبات الاجتماعية والإبلاغ عنها ومساعدة الأجهزة الأمنية كجزء من المسؤولية المجتمعية.
--(بترا)
دط/أز/ ع ط
08/10/2023 21:03:40

MENAFN08102023000117011021ID1107208412

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