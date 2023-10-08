حملة لوقف إطلاق العيارات النارية في البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 8 تشرين الأول (بترا)- انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الحملة الوطنية للتصدي لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في مديرية شباب البترا، بتنظيم من وزارة الشباب بالشراكة مع مديرية الأمن العام تحت عنوان "أفراح بلا أوجاع"، في قاعة نادي وادي موسى.
وتهدف الحملة الى زيادة الوعي المجتمعي بالأضرار الناجمة عن إطلاق العيارات النارية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد بالتبعات الشرعية والقانونية المترتبة على مرتكبي هذه الأفعال والأضرار المالية والاجتماعية، كما تهدف للتأكيد على دور الشباب ومؤسسات المجتمع المحلي في مكافحة هذه الظاهرة المجتمعية السلبية حيث تم توقيع وثيقة شعبية لمكافحة الظاهرة.
وحضر الفعاليات متصرف لواء البترا وائل طبيشات، ومدير شرطة غرب معان العقيد هشام الشمايلة ومفتي اللواء محمود المشاعلة،ومدير شباب البترا أسامة الخوالدة، وأعضاء اللامركزية،والهيئات الشبابية في البترا .
وقال متصرف لواء البترا وائل طبيشات إن الفعالية تمثل إسناداً مجتمعياً لجهود الجهات المعنية في التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، من خلال التطبيق الحازم للقانون المجرم لتلك العادات، لافتا ان وثيقة إلكترونية تم تعميمها لضبط إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تمكن المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم وتواجدهم من الدخول والتوقيع إلكترونيا على الالتزام ببنود الوثيقة.
وأكد مدير شرطة غرب معان العقيد هشام الشمايلة، أهمية ودور الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة وبالشراكة مع المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
من جانبه قال مفتي اللواء محمود المشاعلة إن الدين الإسلامي شدد على حرمة حياة الإنسان،وأن القتل بالعيارات النارية حرمته الشريعة الاسلامية كونها ظاهرة تقوم على إزهاق الأرواح وتخريب للممتلكات وترويع لأبناء المجتمع.
وأكد مدير شباب البترا أسامة الخوالدة، أهمية توعية الشباب بظاهرة إطلاق العيارات النارية والتعريف بسلبياتها وخطورتها.
وجرى عرض مشهد تمثيلي يوضح إثر أطلاق الألعاب النارية على المجتمع المحلي، وقام المشاركون بالتوقيع على وثيقة شرف مع التأكيد على نبذ ورفض ظاهرة إطلاق العيارات النارية بكافة المناسبات الاجتماعية والإبلاغ عنها ومساعدة الأجهزة الأمنية كجزء من المسؤولية المجتمعية.
--(بترا)
دط/أز/ ع ط
08/10/2023 21:03:40
MENAFN08102023000117011021ID1107208412
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