أنشطة وبرامج متنوعة بمراكز شبابية في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 تشرين الأول ( بترا )- نفذت مراكز شبابية بمحافظة اربد، نشاطات وبرامج متنوعة هدفت الى صقل مهارات الشباب وتوعيتهم بالقضايا العصرية.
ونظم مركز شباب المنشية بلواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع مركز اقرأ القراني محاضرة حول" العنف الأسري ضد الأطفال" بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز .
وتحدث المدرب مصعب السميري نظرة الإسلام إلى الأطفال واعتبارهم زينة الحياة الدنيا، مشيرا إلى أسباب العنف الأسري ضد الأطفال بأنواعه اللفظي والجسدي وسبل الوقاية منه .
وعقد مركز شباب لواء الوسطية حوارية ثقافية حول"مخاطر الاستخدام المفرط للأنترنت" تحدث خلالها المدرب جهاد مهيدات، حول آثار الاستخدام السلبي للتكنولوجيا والهواتف الذكية ومنها الاكتئاب والسلوك العدواني والقلق، مؤكدا أهمية تنظيم الوقت والتواصل الدائم مع أفراد الأسرة وتجنب العزلة للتخلص من إدمان الإنترنت.
وفي لواء الكورة ،نظم مركز شابات دير أبي سعيد ، ورشة حول الصحة النفسية للشباب المراهق بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز .
وعرضت الدكتورة إيناس بركات ، لمفهوم الصحة النفسية التي تمثل حالة من العافية يمكن فيها الفرد تكريس قدراته الخاصة والتكيف مع أنواع الإجهاد العادية والعمل بتفان وفعالية والإسهام في تطور مجتمعه؛ مشيرة الى ان الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة.
واختتمت بمركز شابات جديتا فعاليات برنامج مهاراتي والذي استمر لمدة 4 أيام تلقت خلاله المشاركات مهارات حياتية ومهارات التواصل واتخاذ القرار والإبداع والتفكير الناقد وحل المشكلات.
كما نفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج بالتعاون مع مدرسة مريم بنت عمران الأساسية ورشة عن العادات والتقاليد الشعبية التراثية القديمة، تحدثت خلالها المدربة ناديا بني ياسين الحديث عن العادات والتقاليد المتوارثة من اللباس الشعبي والمأكولات الشعبية وطقوس المناسبات الاجتماعية.
-- (بترا)
أ غ/أز/ ع ط
08/10/2023 21:01:36
MENAFN08102023000117011021ID1107208411
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