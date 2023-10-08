أنشطة وبرامج متنوعة بمراكز شبابية في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 8 تشرين الأول ( بترا )- نفذت مراكز شبابية بمحافظة اربد، نشاطات وبرامج متنوعة هدفت الى صقل مهارات الشباب وتوعيتهم بالقضايا العصرية.

ونظم مركز شباب المنشية بلواء الأغوار الشمالية بالتعاون مع مركز اقرأ القراني محاضرة حول" العنف الأسري ضد الأطفال" بمشاركة 20 شابا من أعضاء المركز .

وتحدث المدرب مصعب السميري نظرة الإسلام إلى الأطفال واعتبارهم زينة الحياة الدنيا، مشيرا إلى أسباب العنف الأسري ضد الأطفال بأنواعه اللفظي والجسدي وسبل الوقاية منه .

وعقد مركز شباب لواء الوسطية حوارية ثقافية حول"مخاطر الاستخدام المفرط للأنترنت" تحدث خلالها المدرب جهاد مهيدات، حول آثار الاستخدام السلبي للتكنولوجيا والهواتف الذكية ومنها الاكتئاب والسلوك العدواني والقلق، مؤكدا أهمية تنظيم الوقت والتواصل الدائم مع أفراد الأسرة وتجنب العزلة للتخلص من إدمان الإنترنت.

وفي لواء الكورة ،نظم مركز شابات دير أبي سعيد ، ورشة حول الصحة النفسية للشباب المراهق بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز .

وعرضت الدكتورة إيناس بركات ، لمفهوم الصحة النفسية التي تمثل حالة من العافية يمكن فيها الفرد تكريس قدراته الخاصة والتكيف مع أنواع الإجهاد العادية والعمل بتفان وفعالية والإسهام في تطور مجتمعه؛ مشيرة الى ان الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة.

واختتمت بمركز شابات جديتا فعاليات برنامج مهاراتي والذي استمر لمدة 4 أيام تلقت خلاله المشاركات مهارات حياتية ومهارات التواصل واتخاذ القرار والإبداع والتفكير الناقد وحل المشكلات.

كما نفذ مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج بالتعاون مع مدرسة مريم بنت عمران الأساسية ورشة عن العادات والتقاليد الشعبية التراثية القديمة، تحدثت خلالها المدربة ناديا بني ياسين الحديث عن العادات والتقاليد المتوارثة من اللباس الشعبي والمأكولات الشعبية وطقوس المناسبات الاجتماعية.

-- (بترا)

أ غ/أز/ ع ط

08/10/2023 21:01:36