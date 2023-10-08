هرتسوغ يدعو لتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل

هرتسوغ يدعو لتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل
التاريخ
10/8/2023 2:29:59 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- دعا الرئيس الإسرائيلي ايتسحاق هرتسوغ مساء اليوم الأحد، لوحدة وطنية إسرائيلية جادة في ظل ما تتعرض له إسرائيل من تحديات خارجية على كافة الجبهات.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هرتسوغ أن هناك محادثات وشيكة لتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل دعا إليها الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ وذلك من اجل وحدة إسرائيل.
--(بترا)
م.ف/أز/ ع ط
08/10/2023 20:59:33
MENAFN08102023000117011021ID1107208410
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