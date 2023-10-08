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هرتسوغ يدعو لتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل

10/8/2023 2:29:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- دعا الرئيس الإسرائيلي ايتسحاق هرتسوغ مساء اليوم الأحد، لوحدة وطنية إسرائيلية جادة في ظل ما تتعرض له إسرائيل من تحديات خارجية على كافة الجبهات.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن هرتسوغ أن هناك محادثات وشيكة لتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل دعا إليها الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ وذلك من اجل وحدة إسرائيل.
--(بترا)
م.ف/أز/ ع ط
08/10/2023 20:59:33

MENAFN08102023000117011021ID1107208410

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