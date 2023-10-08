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صرف مستحقات الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين بالطفيلة التقنية

10/8/2023 2:29:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول-(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين في جامعة الطفيلة التقنية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأشارت الوزارة بأنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان .
كما ستقوم الوزارة تباعا بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
--(بترا)
أ ر/أز/ ع ط
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08/10/2023 20:47:37

MENAFN08102023000117011021ID1107208409

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