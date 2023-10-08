صرف مستحقات الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين بالطفيلة التقنية
التاريخ
10/8/2023 2:29:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول-(بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للفصل الثاني 2022-2023 للطلبة الحاصلين على منحة الشمال والوسط والدارسين في جامعة الطفيلة التقنية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وأشارت الوزارة بأنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة – عمان .
كما ستقوم الوزارة تباعا بالإعلان عن صرف باقي مستحقات الطلبة عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها.
--(بترا)
أ ر/أز/ ع ط
،
08/10/2023 20:47:37
MENAFN08102023000117011021ID1107208409
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.