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محامو إربد ينظّمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

10/8/2023 2:29:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 8 تشرين الأول(بترا)- نظمت نقابة المحامين في إربد اليوم الأحد، أمام قصر عدل إربد وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والمرابطين في المسجد الأقصى ودعما للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تخللها توقف عن المرافعات لمدة ساعتين.
وقال رئيس فرع نقابة المحامين في إربد، المحامي بلال نصير، إن الوقفة تأتي أيضا استنكارا ورفضا للعدوان والغطرسة الصهيونية وانتهاكهـا لكافة المحرمات والمواثيق الدولية.
وأضاف إن مجلس نقابة المحامين يتابع الاعتداءات الغاشمة من قبل اسرائيل على شعبنا الفلسطيني الصامد.
وأكد أن نقابة المحامين، تتعهد بتقديم الدعم المادي والقانوني للمحامين المقدسيين بالدفاع عن المعتقلين في القدس من الاحتلال بالتنسيق مع الهيئة الإسلامية العليا في القدس.
--(بترا)
م ق/ب ع / ع ط
08/10/2023 20:45:57

MENAFN08102023000117011021ID1107208408

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