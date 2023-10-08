محامو إربد ينظّمون وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 تشرين الأول(بترا)- نظمت نقابة المحامين في إربد اليوم الأحد، أمام قصر عدل إربد وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والمرابطين في المسجد الأقصى ودعما للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تخللها توقف عن المرافعات لمدة ساعتين.
وقال رئيس فرع نقابة المحامين في إربد، المحامي بلال نصير، إن الوقفة تأتي أيضا استنكارا ورفضا للعدوان والغطرسة الصهيونية وانتهاكهـا لكافة المحرمات والمواثيق الدولية.
وأضاف إن مجلس نقابة المحامين يتابع الاعتداءات الغاشمة من قبل اسرائيل على شعبنا الفلسطيني الصامد.
وأكد أن نقابة المحامين، تتعهد بتقديم الدعم المادي والقانوني للمحامين المقدسيين بالدفاع عن المعتقلين في القدس من الاحتلال بالتنسيق مع الهيئة الإسلامية العليا في القدس.
--(بترا)
م ق/ب ع / ع ط
08/10/2023 20:45:57
MENAFN08102023000117011021ID1107208408
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