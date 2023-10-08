شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منازل بقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في حي الشجاعية شرق غزة.
وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان صحفي اليوم، إن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً مأهولاً بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وتم انتشال جثامين شهداء من المكان.
كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة أبو سمرة قرب جامعة القدس المفتوحة بمدينة غزة وتم تدمير المنزل، مثلما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة النجيلي وسط رفح جنوب قطاع غزة وتدميره بشكل كامل وهناك جرحى بالمكان.
كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة مما أدى لتدميره، في وقت استمر فيه قصف طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ لأراض زراعية خلف أبراج المقوسي غرب مدينة غزة.
--(بترا)
ب ع/ع ط
08/10/2023 20:41:39
MENAFN08102023000117011021ID1107208407
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