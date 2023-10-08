المواصفات تسليم شهادات علامة الجودة لعدد من الشركات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير أنّ إقدام الشّركات والمصنّعين على الحصول على علامة الجودة الأردنيّة، وشعار حلال، ينبع من ثقة تلك الجهات بجودة ما تقدّمه من منتجات، ورغبتها في فتح أسواق جديدة لها داخليّاً وخارجيّاً، وزيادة ثقة المستهلك بها.

وقالت الزّهير خلال تسليمها شهادة علامة الجودة الأردنيّة وشهادة حلال، اليوم الأحد ، لسبع شركات أردنيّة لبّت متطلّبات الحصول عليها، إنّ المؤسسة تولي الاهتمام الأكبر لدعم الصّناعات الوطنيّة، وتحرص على وجود شراكة وثيقة بينها وبين القطاع الخاص، امتثالا للتوجيهات الملكيّة في هذا الإطار.

وأضافت أن المؤسسة تواكب التّطوّرات العالميّة في مجالات الجودة، والمواصفات القياسيّة، بما يسهم بإزالة العوائق أمام التّجارة، وزيادة الحصّة السّوقية للمنتج.

من جانبهم أشاد ممثلو الشركات بالمستوى الذي وصلت إليه كوادر المؤسسة من المقيّمين الذين أشرفوا على تلبية متطلبات الحصول على هذه الشهادات، مؤكّدين أنّ هذا انعكس على أنظمة الإدارة والإنتاج، وجودة المنتجات النّهائيّة.

--(بترا)

ع ف/أز / ع ط

08/10/2023 20:36:32