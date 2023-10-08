المواصفات تسليم شهادات علامة الجودة لعدد من الشركات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أكّدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير أنّ إقدام الشّركات والمصنّعين على الحصول على علامة الجودة الأردنيّة، وشعار حلال، ينبع من ثقة تلك الجهات بجودة ما تقدّمه من منتجات، ورغبتها في فتح أسواق جديدة لها داخليّاً وخارجيّاً، وزيادة ثقة المستهلك بها.
وقالت الزّهير خلال تسليمها شهادة علامة الجودة الأردنيّة وشهادة حلال، اليوم الأحد ، لسبع شركات أردنيّة لبّت متطلّبات الحصول عليها، إنّ المؤسسة تولي الاهتمام الأكبر لدعم الصّناعات الوطنيّة، وتحرص على وجود شراكة وثيقة بينها وبين القطاع الخاص، امتثالا للتوجيهات الملكيّة في هذا الإطار.
وأضافت أن المؤسسة تواكب التّطوّرات العالميّة في مجالات الجودة، والمواصفات القياسيّة، بما يسهم بإزالة العوائق أمام التّجارة، وزيادة الحصّة السّوقية للمنتج.
من جانبهم أشاد ممثلو الشركات بالمستوى الذي وصلت إليه كوادر المؤسسة من المقيّمين الذين أشرفوا على تلبية متطلبات الحصول على هذه الشهادات، مؤكّدين أنّ هذا انعكس على أنظمة الإدارة والإنتاج، وجودة المنتجات النّهائيّة.
--(بترا)
ع ف/أز / ع ط
08/10/2023 20:36:32
MENAFN08102023000117011021ID1107208406
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