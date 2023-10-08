إصابة مستوطنين جراء سقوط صاروخ على نتيفوت

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أصيب مستوطنان إسرائيليان مساء اليوم الأحد ، جراء سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على منطقة نتيفوت بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وكانت الفصائل الفلسطينية أطلقت مساء اليوم الأحد رشقة صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية حيث دوت صفارات الإنذار.

--(بترا)

أش/أز/ ع ط

08/10/2023 20:34:17