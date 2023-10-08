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إصابة مستوطنين جراء سقوط صاروخ على نتيفوت

10/8/2023 2:29:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أصيب مستوطنان إسرائيليان مساء اليوم الأحد ، جراء سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على منطقة نتيفوت بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وكانت الفصائل الفلسطينية أطلقت مساء اليوم الأحد رشقة صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية حيث دوت صفارات الإنذار.
--(بترا)
أش/أز/ ع ط
08/10/2023 20:34:17

MENAFN08102023000117011021ID1107208405

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