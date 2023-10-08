إصابة مستوطنين جراء سقوط صاروخ على نتيفوت

إصابة مستوطنين جراء سقوط صاروخ على نتيفوت
التاريخ
10/8/2023 2:29:54 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أصيب مستوطنان إسرائيليان مساء اليوم الأحد ، جراء سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على منطقة نتيفوت بحسب القناة 12 الإسرائيلية.
وكانت الفصائل الفلسطينية أطلقت مساء اليوم الأحد رشقة صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية حيث دوت صفارات الإنذار.
--(بترا)
أش/أز/ ع ط
08/10/2023 20:34:17
MENAFN08102023000117011021ID1107208405
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.