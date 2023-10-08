الملك يحذر في اتصال مع رئيس وزراء كندا من التداعيات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة بأكملها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول(بترا)- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، من التداعيات الخطيرة للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أمن المنطقة بأكملها.

وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، مشددا على أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الأردن وكندا لتكثيف الجهود لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

ب ع / ع ط

08/10/2023 20:43:43