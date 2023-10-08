الملك يحذر في اتصال مع رئيس وزراء كندا من التداعيات الخطيرة للتصعيد على أمن المنطقة بأكملها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول(بترا)- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأحد، من التداعيات الخطيرة للتصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أمن المنطقة بأكملها.
وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، مشددا على أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الأردن وكندا لتكثيف الجهود لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
ب ع / ع ط
08/10/2023 20:43:43
MENAFN08102023000117011021ID1107208404
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