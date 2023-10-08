قطر تدعو لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 8 تشرين الأول (بترا)- قالت وزارة الخارجية القطرية، إن بلادها تتابع بقلق بالغ توسع دائرة التوتر في المنطقة، لاسيما مع القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي عبر الحدود الدولية.

وجددت دعوتها لجميع الأطراف إلى وقف التصعيد وصولا إلى التهدئة، ووقف المواجهات المسلحة بشكل تام، وعلى كل المحاور، لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق في دائرة عنف أوسع.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأحد، إن الاتصالات التي يقوم بها المسؤولون القطريون تتواصل مع الأطراف المعنية ضمن الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، حيث بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني خلال اتصالاته مع عدد من نظرائه وكبار المسؤولين في العالم العربي وحول العالم، تطورات الأزمة، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف القتال وحقن دماء المدنيين.

وأكد البيان أن قطر تدين جميع أشكال استهداف المدنيين، ودعوتها إلى ضرورة تجنيبهم تبعات الصراع، وتعيد التأكيد على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار المبادرة العربية وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

--(بترا)

ب ع/ع ط

08/10/2023 20:30:57