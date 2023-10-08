الملك يؤكد في اتصال مع الرئيس عباس موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا) – أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد أفق سياسي يضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة والعادلة للأشقاء الفلسطينيين.

وشدد جلالته خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أنه لا سلام ولا استقرار دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود عربيا وإقليميا ودوليا لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، والدفع نحو ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

أز/ع ط

08/10/2023 20:39:30