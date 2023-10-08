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تشكيل لجنة فنية في النادي الفيصلي

10/8/2023 2:29:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا) - قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي في جلسته التي عُقدت مساء اليوم الأحد، تشكيل لجنة فنية تتكون من: الكابتن حسام سنقرط، والكابتن محمد خميس.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة لمتابعة جميع أمور نشاط كرة القدم في النادي، سواء فيما يتعلق بالفريق الأول أو الفئات العمرية وتقديم المشورة الفنية لمجلس الإدارة والبدء بتأسيس نواة لدائرة فنية متكاملة داخل النادي.
كما تم تكليف ليث عجاج بالقيام بأعمال المدير الإداري للفريق الأول.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
08/10/2023 20:21:54

MENAFN08102023000117011021ID1107208401

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