تشكيل لجنة فنية في النادي الفيصلي
التاريخ
10/8/2023 2:29:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا) - قرر مجلس إدارة النادي الفيصلي في جلسته التي عُقدت مساء اليوم الأحد، تشكيل لجنة فنية تتكون من: الكابتن حسام سنقرط، والكابتن محمد خميس.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة لمتابعة جميع أمور نشاط كرة القدم في النادي، سواء فيما يتعلق بالفريق الأول أو الفئات العمرية وتقديم المشورة الفنية لمجلس الإدارة والبدء بتأسيس نواة لدائرة فنية متكاملة داخل النادي.
كما تم تكليف ليث عجاج بالقيام بأعمال المدير الإداري للفريق الأول.
--(بترا)
خ خ/ب ع/ ع ط
08/10/2023 20:21:54
MENAFN08102023000117011021ID1107208401
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