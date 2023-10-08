طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على حي الشجاعية شرق غزة

طائرات الاحتلال تشن غارات عنيفة على حي الشجاعية شرق غزة
التاريخ
10/8/2023 2:29:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)-شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات على حي الشجاعية شرق غزة.
وبحسب مراسل وكالة الأنباء الأردنية(بترا)،سمعت أصوات انفجارات عنيفة جراء قصف طائرات الاحتلال المكثف على حي الشجاعية.
--(بترا)
أش/أز / ع ط
08/10/2023 20:27:11
MENAFN08102023000117011021ID1107208400
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