غزة: الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اغتيال الصحافيين الصالحي ولافي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أمجد الشوا - استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الجريمة التي ارتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وأدت لاستشهاد الصحافيين محمد الصالحي مصور وكالة "السلطة الرابعة" وإبراهيم لافي مصور وكالة "عين ميديا".
واستشهد الزميلان لافي والصالحي، في قطاع غزة صباح يوم أمس السبت خلال تغطية الأحداث شرق البريج وسط قطاع غزة على السياج الأمني الذي اقامته قوات الاحتلال شرق القطاع.
ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان اليوم الأحد، باستمرار جرائم الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين خلال التصعيد الأخير والعدوان الاحتلالي المتصاعد على قطاع غزة.
وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن هذه الجرائم بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية تحتم ضرورة توفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الصحفية من اعتداءات وحرب الاحتلال، خاصة وأن سياسية التدمير والتصفية باتت سياسة ممنهجة يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية.
وأكدت النقابة أن إفلات قادة الاحتلال من جميع الجرائم والانتهاكات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في فلسطين شجع الاحتلال الاسرائيلي على الإمعان والتصعيد في ارتكابه المزيد منها، مثلما يجري اليوم في فلسطين والقدس، ما يستدعي ضرورة التحرك العاجل والمضي في الاجراءات المتبعة في المحكمة الدولية.
--(بترا)
ب ع/ ع ط
08/10/2023 20:14:12
MENAFN08102023000117011021ID1107208399
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.