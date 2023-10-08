غزة: الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اغتيال الصحافيين الصالحي ولافي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أمجد الشوا - استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الجريمة التي ارتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وأدت لاستشهاد الصحافيين محمد الصالحي مصور وكالة "السلطة الرابعة" وإبراهيم لافي مصور وكالة "عين ميديا".

واستشهد الزميلان لافي والصالحي، في قطاع غزة صباح يوم أمس السبت خلال تغطية الأحداث شرق البريج وسط قطاع غزة على السياج الأمني الذي اقامته قوات الاحتلال شرق القطاع.

ونددت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان اليوم الأحد، باستمرار جرائم الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين خلال التصعيد الأخير والعدوان الاحتلالي المتصاعد على قطاع غزة.

وقالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن هذه الجرائم بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية تحتم ضرورة توفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الصحفية من اعتداءات وحرب الاحتلال، خاصة وأن سياسية التدمير والتصفية باتت سياسة ممنهجة يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية.

وأكدت النقابة أن إفلات قادة الاحتلال من جميع الجرائم والانتهاكات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في فلسطين شجع الاحتلال الاسرائيلي على الإمعان والتصعيد في ارتكابه المزيد منها، مثلما يجري اليوم في فلسطين والقدس، ما يستدعي ضرورة التحرك العاجل والمضي في الاجراءات المتبعة في المحكمة الدولية.

--(بترا)

ب ع/ ع ط

08/10/2023 20:14:12