البيت الأبيض : بايدن يأمر بـدعم إضافي لإسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 8 تشرين الأول( بترا ) - أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ" دعم إضافي" لإسرائيل ، وفق ما أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بحسب واشنطن بوست .

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل وكان مسؤول أميركي رفيع قد أشار السبت إلى محادثات جارية بشأن تقديم مساعدة عسكرية أميركية.

--(بترا )

ب خ/ ع ط

08/10/2023 20:11:14