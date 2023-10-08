البيت الأبيض : بايدن يأمر بـدعم إضافي لإسرائيل

البيت الأبيض : بايدن يأمر بـدعم إضافي لإسرائيل
التاريخ
10/8/2023 2:29:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 8 تشرين الأول( بترا ) - أمر الرئيس الأميركي جو بايدن بـ" دعم إضافي" لإسرائيل ، وفق ما أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بحسب واشنطن بوست .
وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أن الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل وكان مسؤول أميركي رفيع قد أشار السبت إلى محادثات جارية بشأن تقديم مساعدة عسكرية أميركية.
--(بترا )
ب خ/ ع ط
08/10/2023 20:11:14
MENAFN08102023000117011021ID1107208398
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