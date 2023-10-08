700 قتيل إسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة

700 قتيل إسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة
التاريخ
10/8/2023 2:29:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 تشرين الأول(بترا)- ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في الأحداث الجارية في غزة، إلى 700، فيما وصل عدد الجرحى لأكثر من 2156 وفق القناة 12 العبرية.
وأكدت القناة العبرية نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، أن من بين الجرحى 20 حالة حرجة جداً، و 330 حالتهم خطيرة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
08/10/2023 20:17:16
MENAFN08102023000117011021ID1107208397
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