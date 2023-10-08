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700 قتيل إسرائيلي في مستوطنات غلاف غزة

10/8/2023 2:29:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 تشرين الأول(بترا)- ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين في الأحداث الجارية في غزة، إلى 700، فيما وصل عدد الجرحى لأكثر من 2156 وفق القناة 12 العبرية.
وأكدت القناة العبرية نقلا عن وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، أن من بين الجرحى 20 حالة حرجة جداً، و 330 حالتهم خطيرة.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
08/10/2023 20:17:16

MENAFN08102023000117011021ID1107208397

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