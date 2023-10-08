استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 8 تشرين أول (بترا) - استشهد مساء اليوم الأحد، مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة أريحا.

وأفاد مدير مستشفى أريحا الحكومي ناصر عناني في بيان ، باستشهاد الشاب عبد الحليم أبو اسنينة الذي وصل إلى مستشفى أريحا، إثر إصابته برصاصتين في الصدر والبطن، خلال مواجهات عند الحاجز الشمالي لمدينة أريحا.

وكانت قد اندلعت مواجهات في أريحا عند المدخلين الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، والشمالي قرب مخيم عين السلطان.

--( بترا )

م . ف/ ع ط

08/10/2023 20:05:04