الأميرة سارة بنت فيصل تحضر حفل ختام دورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

هانغتشو 8 تشرين الأول (بترا) - حضرت سمو الأميرة سارة بنت فيصل، رئيسة البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية اليوم الأحد، حفل الختام الخاص بالدورة الآسيوية والتي استضافتها مدينة هانغتشو الصينية على مدار الأسبوعين الماضيين بمشاركة أكثر من 12 ألف رياضي مثلوا 45 دولة.

وأشادت سموها بالإنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية في هذه النسخة من الدورة الآسيوية، مؤكدةً أن جميع الرياضيين قدموا كل ما لديهم للوصول إلى أفضل النتائج.

وأشارت سموها إلى أن دورة هانغتشو كانت محطة استعدادية مهمة للمنتخبات الوطنية التي تمتلك فرصة التأهل إلى أولمبياد باريس العام المقبل.

ونجحت البعثة الأردنية في نيل 9 ميداليات من بينها (5 فضيات و4 برونزيات) حيث أحرز الميداليات الفضية كل من عبد الرحمن المصاطفة (الكراتيه) وزيد مصطفى (التايكواندو) وصالح الشرباتي (التايكواندو) وحسن مصاروة (الكراتيه) ومنتخب كرة السلة للرجال، في حين جاءت الميداليات البرونزية عن طريق كل من زيد الحلواني (التايكواندو) وعبدالله حماد (الكراتيه) ومحمد الجعفري (الكراتيه) وجود الضروس (الكراتيه).

وحظيت لاعبة المنتخب الوطني للكراتيه، جود الضروس، اليوم بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل الختام والذي احتضنه ملعب هانغتشو الأولمبي.

واختتم الحفل بتسليم علم المجلس الأولمبي الآسيوي إلى محافظ مدينة ناغويا اليابانية والتي ستستضيف النسخة المقبلة من الألعاب الآسيوية عام 2026.

--(بترا)

خ خ/ب ع/ ع ط

08/10/2023 19:35:04