الملك والرئيس الإماراتي يبحثان التطورات الخطيرة بغزة ومحيطها وأهمية ضبط النفس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول(بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها، وأهمية دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضبط النفس.

وشدد جلالة الملك في اتصال هاتفي مع سمو الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد، مؤكدا أهمية العمل معا من أجل تفادي تفاقم الأوضاع للحؤول دون حصول تداعيات خطيرة على جهود تحقيق التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها.

وأعرب جلالته عن تقديره لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المحوري وجهودها خاصة في مجلس الأمن، في احتواء الموقف ووقف التصعيد.

وتطرق الاتصال إلى الجهود المبذولة في التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.

--(بترا)

ب ع/ع ط

08/10/2023 20:06:38