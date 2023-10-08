Sunday, 08 October 2023 11:38 GMT

الملك والرئيس الإماراتي يبحثان التطورات الخطيرة بغزة ومحيطها وأهمية ضبط النفس

10/8/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول(بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التطورات الخطيرة في غزة ومحيطها، وأهمية دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لضبط النفس.
وشدد جلالة الملك في اتصال هاتفي مع سمو الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد، مؤكدا أهمية العمل معا من أجل تفادي تفاقم الأوضاع للحؤول دون حصول تداعيات خطيرة على جهود تحقيق التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة واستقرارها.
وأعرب جلالته عن تقديره لدور دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المحوري وجهودها خاصة في مجلس الأمن، في احتواء الموقف ووقف التصعيد.
وتطرق الاتصال إلى الجهود المبذولة في التواصل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد وحماية المنطقة من تبعات دوامة عنف جديدة.
--(بترا)
ب ع/ع ط
08/10/2023 20:06:38

MENAFN08102023000117011021ID1107208394

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث