حفل زفاف جماعي لـ 14 شابا وفتاة في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 8 تشرين الأول (بترا)- أماني الحمزات- نظمت جمعية العفاف الخيرية بالتعاون مع جمعية تماسك الأسرة اليوم الأحد، حفل زفاف جماعي في محافظة إربد بمشاركة 14 شابا وفتاة.

وقالت رئيسة جمعية تماسك الأسرة الخيرية شهناز حساسنة، إن الهدف من حفل الزفاف الجماعي، التخفيف من أعباء تكاليف الزواج ولإعطاء صورة مشرقة عن المجتمع الأردني في تكافله وتعاونه واهتمامه بمساعدة المحتاجين إلى جانب مجابهة الفقر ومساعدة المحتاجين.

بدورها أوضحت نائب رئيس جمعية تماسك الأسرة الخيرية الدكتورة لبنى الرشدان، أن الجمعية أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي للراغبين بالاستفادة من الحفل، مشيرة الى أنه وقع الاختيار على 14 شابا وفتاة شريطة أن يكون الزواج الأول لهم وذلك بالتعاون مع بلدية اربد وعدد من التجار لتوفير دعم مالي.

وقال مدير جمعية العفاف الخيرية، مفيد سرحان، إن قاعات أرابيلا في مدينة اربد استضافت الزفاف الجماعي وهو الحفل الـ 34 الذي تنظمه الجمعية، والثاني بمحافظة إربد، لافتا الى أن الهدف من هذا الحفل الجماعي، الحد من تكاليف الزواج وتغيير الصورة النمطية لإقامة احتفالات الزواج المكلفة خاصة في ضوء الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأضاف إن المساهمة في تكاليف حفلات الزفاف مفتوحة أمام الجميع، حيث تكفلت الجمعية بالتعاون مع بعض المؤسسات والأفراد بجميع نفقات الحفل، إضافة الى تقديم هدايا عينية للأزواج المشاركين، شملت بعض الأثاث والملابس وغيرها من مستلزمات الزواج.

--(بترا)

ا ح/ب ع / ع ط

08/10/2023 19:33:47