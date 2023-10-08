يوم تطوعي بمركز شابات الشونة الشمالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز شابات الشونة الشمالية، اليوم الأحد، يوما تطوعيا، بمشاركة 20 شابة.
ويهدف اليوم التطوعي، وفق بيان للمركز، إلى تعزيز العمل التطوعي لدى الشابات وشعورهن بالانتماء للمجتمع، وأهمية مشاركتهن ومساعدتهن لتحسين البيئة الحياتية الحاضنة للأفراد، حيث تضمن أعمال نظافة عامة، ودهان أرصفة، وزراعة أشجار.
وفي ذات السياق، نظم مركز شابات دير أبي سعيد، ورشة أهمية الكشافة والمرشدات، بمشاركة 20 شابة.
وتحدث القائد الكشفي فواز بني يونس، حول تاريخ وأهداف وقواعد الحركة الكشفية والقانون الكشفي ومبادئ المرشدات في الكشافة ودورها في صقل شخصية الشباب وانخراطهم في المجتمع.
--(بترا)
أ غ/ن ح/رق
08/10/2023 18:47:14
MENAFN08102023000117011021ID1107208392
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