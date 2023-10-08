يوم تطوعي بمركز شابات الشونة الشمالية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 8 تشرين الأول (بترا)- نظم مركز شابات الشونة الشمالية، اليوم الأحد، يوما تطوعيا، بمشاركة 20 شابة.

ويهدف اليوم التطوعي، وفق بيان للمركز، إلى تعزيز العمل التطوعي لدى الشابات وشعورهن بالانتماء للمجتمع، وأهمية مشاركتهن ومساعدتهن لتحسين البيئة الحياتية الحاضنة للأفراد، حيث تضمن أعمال نظافة عامة، ودهان أرصفة، وزراعة أشجار.

وفي ذات السياق، نظم مركز شابات دير أبي سعيد، ورشة أهمية الكشافة والمرشدات، بمشاركة 20 شابة.

وتحدث القائد الكشفي فواز بني يونس، حول تاريخ وأهداف وقواعد الحركة الكشفية والقانون الكشفي ومبادئ المرشدات في الكشافة ودورها في صقل شخصية الشباب وانخراطهم في المجتمع.

--(بترا)

أ غ/ن ح/رق

08/10/2023 18:47:14