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ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى إلى 659

10/8/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 659 قتيلا و2156 جريحا.
--(بترا)
أ ش/رق
08/10/2023 18:36:40

MENAFN08102023000117011021ID1107208391

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