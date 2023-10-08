ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى إلى 659

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين في عملية طوفان الأقصى إلى 659
التاريخ
10/8/2023 2:29:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء عملية طوفان الأقصى إلى 659 قتيلا و2156 جريحا.
--(بترا)
أ ش/رق
08/10/2023 18:36:40
MENAFN08102023000117011021ID1107208391
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