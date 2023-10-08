افتتاح وحدة معالجة صعوبات التعلم في اليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 8 تشرين الأول (بترا)- افتتح مساعد رئيس جامعة اليرموك الدكتور زياد زريقات، اليوم الأحد، وحدة معالجة صعوبات التعلم، وحفل استعراض إنجاز المراحل الثلاث الأولى لمشروع "تصميم برامج تعويضية لصعوبات التعلم للطلبة السوريين".

وينفذ المشروع مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية، بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الكويت، وبنك التنمية الإسلامي، وصندوق تضامن الإسلامي، وجمعية التميز الإنساني، بحضور الملحق الدبلوماسي بالسفارة الكويتية عبدالله الخشاب.

وأكد زريقات أن جامعة اليرموك ومنذ نشأتها دأبت على الانخراط بالأنشطة والمشاريع كافة التي من شأنها خدمة المجتمع الأردني والعربي انسجاما مع رؤيتها وخطتها الاستراتيجية الداعية الى تعزيز الشراكات البحثية وتوطيد العلاقات مع المؤسسات والهيئات والمراكز البحثية في المنطقة والإقليم والعالم.

بدوره، قال مدير عام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المهندس بدر صميط، إن المشروع يسعى إلى معالجة الفاقد التعليمي الناتج عن ظروف اللجوء والنزوح أو الأزمات الطارئة، عبر بناء برامج تعويضية وإنتاج مواد تعليمية ومناهج دراسية لمعالجة مشكلات الطلبة، والحد من ظاهرة التسرب المدرسي، وتأهيل المعلمين، ودعم المؤسسات التعليمية في حالات الطوارئ.

واستعرض مدير المشروع الدكتور شاكر العدوان، مراحل عمل تنفيذ المشروع، موضحا أن المرحلة الأولى للمشروع "التشخيص" بدأ العمل بها من خلال إجراء مسح مكتبي شامل تضمن مراجعة أكثر من 100 دراسة علمية لتشخيص صعوبات التعلم نظريا، وتطبيق اختبارات تشخيصية للطلبة شملت اكثر من 1000 طالب في 20 مدرسة داخل مخيمات اللاجئين السوريين في المفرق والأزرق ومدارس قصبة إربد، وإجراء 100 مقابلة مع المعلمين والمعلمات للتعرف على صعوبات التعلم التي تواجه الطلبة السوريين في الصفوف الستة الأولى، وانتهاء بتوزيع 500 استبانة على المعلمين والمعلمات لمعرفة صعوبات التعلم للطلبة السوريين في الصفوف الستة الأولى.

وبين المدير الفني للمشروع الدكتور علي الجمل، أن الوضع الحالي لتعليم اللاجئين في عدة دول منها الأردن، قائم على منهجية علمية غير مستخدمة كثيرا في مشروعات تعليم اللاجئين وتمثلت في استخدام أدوات علمية بتنفيذ 33 اختيارا، و14 استبيانا، ومقياس دعم نفسي واجتماعي، واستبيان تأمل ذاتي، إضافة إلى تحليل 1200 دراسة إقليمية ودولية لصعوبات التعلم بالمواد الدراسية المختلفة، وتطبيق الأدوات العلمية على 1085 معلماً، و11540 طالباً، حيث كانت النتائج أن 75 بالمئة في الدول يعانون من صعوبات تعلم في المواد الدراسية.

وأكد مندوب البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أشرف خدام، أنه وانطلاقاً من رؤية البنك في تمكين الشعوب من أجل مستقبل مستدام، ودفع عجلة التنمية لتحسين حياتهم وإحداث الأثر، شارك البنك في دعم وتمويل الكثير من المشاريع التعليمية لسد تلك الثغرات وتعزيز التميز العلمي في صورة برامج للتعليم والتدريب والمهارات، حيث قدم البنك دعماً لأكثر من 13 ألف طالب بتمويل بلغ 133.7 مليون دولار، مما كان له الأثر في تخريج ما يقارب 90 بالمئة منهم وعودتهم إلى بلدانهم الأصلية والانخراط في مؤسساتهم المحلية.

من جانبه أكد مندوب صندوق التضامن الإسلامي للتنمية محمد الجوابرة، أن صندوق التضامن يعتبر ذراع محاربة الفقر لدى البنك الإسلامي للتنمية، وهو صندوق وقفي مستدام الأثر يعمل على أساس استثمار المساهمات المقدمة لرأس ماله من الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية في أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تحقيق عوائد يتم استخدامها في دعم برامج ومشاريع محاربة الفقر المختلفة في مختلف القطاعات.

--(بترا)

س ع/رق

08/10/2023 18:31:24