انطلاق فعاليات اللقاء الثامن عشر لشباب العواصم العربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الشباب، محمد النابلسي، أن التمكين الاقتصادي للشباب يعد أولوية وطنية تترجمها الوزارة من خلال محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والخطة المؤسسية، في مواجهة البطالة وتمكين الشباب من دخول سوق العمل.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأحد، مندوبا عن رئيس الوزراء، فعاليات اللقاء الثامن عشر لشباب العواصم العربية، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، تحت شعار "الشباب وسوق العمل الحاضر والمستقبل"، بمشاركة 14 دولة عربية.

وقال النابلسي إن وزارة الشباب تحرص منذ سنوات طويلة على استضافة لقاء شباب العواصم العربية، لما له من دور كبير في إتاحة الفرصة للشباب العربي في مناقشة التحديات التي تواجههم، والأولويات التي يسعون إليها لبناء وطنهم.

وأضاف أن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، يحرص على إقامة برامج وفعاليات تواكب متغيرات العصر، وتنسجم مع توجهات الشباب العربي نحو أولوياته، مؤكدا أهمية الأخذ بتوصيات الشباب في اللقاء، ورفعها إلى وزراء الشباب والرياضة العرب.

من جهتها، أشارت ممثلة جامعة الدول العربية نورهان عباس، خلال كلمة ألقتها، بحضور رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان محمد داوودية، وعضو اللجنة الدكتور ابراهيم الطراونة وعدد من السفراء العرب لدى المملكة، إلى حرص الجامعة العربية على تنفيذ أنشطة وبرامج هادفة، تجمع الشباب العربي على تنفيذ تطلعاته الهادفة نحو مستقبل أفضل.

وفي كلمة للوفود المشاركة؛ أثنى رئيس الوفد اليمني، ياسر الأهدل، على نجاح الأردن في جمع شمل الشباب العربي على مدى سنوات طويلة بهدف تبادل الآراء واكتساب الخبرات والإطلاع على الثقافات والتجارب الشبابية للبلدان العربية المشاركة.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة واقع الشباب العربي وسوق العمل، وتبادل الخبرات والمعرفة والأفكار في مجال سوق العمل، والاطلاع على تجارب بلدان الوطن العربي في إيجاد فرص عمل للشباب.

وتشتمل فعاليات اللقاء على حلقات وجلسات نقاشية في عدة محاور منها، أهمية العمل في حياة الشباب، والعلاقة بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم التقني والتدريب المهني للشباب، والثقافات التي تعيق دخول الشباب لسوق العمل، ودور المؤسسات الحكومية والأهلية في تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، ولقاءات مع ذوي الاختصاص، وزيارات ميدانية للمؤسسات حكومية وخاصة ومواقع سياحية.

--(بترا)

س ح/ن ح/رق

08/10/2023 18:19:52