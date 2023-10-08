استشهاد 4 فلسطينيين شمال غزة
التاريخ
10/8/2023 2:29:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال، منزلين في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ، منزلين في بيت حانون ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين.
وقصفت، طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ مقر البنك الوطني الإسلامي في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى الى تدميره بالكامل.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
08/10/2023 17:55:13
MENAFN08102023000117011021ID1107208388
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