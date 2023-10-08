استشهاد 4 فلسطينيين شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال، منزلين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ، منزلين في بيت حانون ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين.

وقصفت، طائرات الاحتلال بعدد من الصواريخ مقر البنك الوطني الإسلامي في حي الرمال بمدينة غزة، ما أدى الى تدميره بالكامل.

--(بترا)

أ ش/ن ح/رق

08/10/2023 17:55:13