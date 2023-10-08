قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الخارجيَّة وشؤون المغتربين لسنة 2023.

ويأتي النِّظام لغايات تطوير العمل المؤسَّسي في الوزارة؛ بما يسهم في تعزيز الأداء بشكل أكثر فاعليَّة، ويوفِّر المرونة في المسائل الإجرائيَّة، ويمكِّن الوزارة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب التَّشريعات النَّافذة.

كما يهدف النِّظام إلى إعادة توزيع المهام المرتبطة بالمناصب القياديَّة في الوزارة وتنظيمها، بما يتواءم مع تعديل نظام السِّلك الدبلوماسي الأردني، الذي تمَّ بمقتضاه استحداث منصب أمين عام للشؤون الدبلوماسيَّة والمغتربين، وأمين عام للشؤون الإداريَّة والماليَّة، وذلك من خلال وضع هيكل تنظيمي ينظِّم مهام الوزارة ويُحدِّد ارتباطات الوحدات الإداريَّة فيها وأساليب الاتِّصال والتَّنسيق فيما بينها.

وأقرَّ مجلس الوزراء، نظاماً معدِّلاً لنظام رخص البثّ وإعادة البثّ الإذاعي والتلفزيوني والرُّسوم المستوفاة عنها لسنة 2023؛ وذلك لغايات زيادة التَّنافسيَّة في قطاع الإعلام، وتشجيع الاستثمار فيه من خلال تخفيض الرُّسوم المفروضة بمقتضاه بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 394 شركةً ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

--(بترا)

ع ق/ ن ح/ف ق

08/10/2023 17:41:43