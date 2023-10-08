الحنيفات يلتقي مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أهمية دور مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة بتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الغطاء النباتي والحد من الانتهاكات الواقعة على الأشجار الحرجية.

وبين خلال لقائه مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي حمكري في مبنى الوزارة، اليوم الأحد، أهمية مواصلة تلك الجهود وتكثيف الدوريات والجهد العملياتي المشترك مع كوادر الحراج في الوزارة؛ للحد من تلك الاعتداءات، تنفيذا للاهتمام والمتابعة المستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني للحفاظ على الغابات وزيادة مساحة الغطاء الأخضر.

وأشار إلى انخفاض التعديات إلى ما يزيد على 90 بالمئة وفق خطة العمل المشتركة مع الجهات كافة لافتا الى انه .

وتمت مناقشة تنفيذ الدور التوعوي للإسهام برفع درجة الوعي البيئي لشرائح المجتمع كافة، للحفاظ على تلك المقدرات الوطنية وتعديل السلوك السلبي أيضا لمرتادي الغابات بقصد التنزه، ولمجاوري الغابات؛ ليكونوا شركاء في الحفاظ على تلك المقدرات والتوجيهات المستمرة لمدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة لضبط الاعتداءات على الثروة الحرجية.

وناقش الجانبان، المخلفات الناجمة عن معاصر الزيتون، وكيفية التعامل معها وفقا للتعليمات، إضافة إلى ضبط عمليات الغش الواقعة على منتج زيت الزيتون، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أيضا.

--(بترا)

رح/م د/ف ق

08/10/2023 17:32:40