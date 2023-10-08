الحنيفات يلتقي مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أهمية دور مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة الملكية لحماية البيئة بتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية الغطاء النباتي والحد من الانتهاكات الواقعة على الأشجار الحرجية.
وبين خلال لقائه مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي حمكري في مبنى الوزارة، اليوم الأحد، أهمية مواصلة تلك الجهود وتكثيف الدوريات والجهد العملياتي المشترك مع كوادر الحراج في الوزارة؛ للحد من تلك الاعتداءات، تنفيذا للاهتمام والمتابعة المستمرة من جلالة الملك عبدالله الثاني للحفاظ على الغابات وزيادة مساحة الغطاء الأخضر.
وأشار إلى انخفاض التعديات إلى ما يزيد على 90 بالمئة وفق خطة العمل المشتركة مع الجهات كافة لافتا الى انه .
وتمت مناقشة تنفيذ الدور التوعوي للإسهام برفع درجة الوعي البيئي لشرائح المجتمع كافة، للحفاظ على تلك المقدرات الوطنية وتعديل السلوك السلبي أيضا لمرتادي الغابات بقصد التنزه، ولمجاوري الغابات؛ ليكونوا شركاء في الحفاظ على تلك المقدرات والتوجيهات المستمرة لمدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة لضبط الاعتداءات على الثروة الحرجية.
وناقش الجانبان، المخلفات الناجمة عن معاصر الزيتون، وكيفية التعامل معها وفقا للتعليمات، إضافة إلى ضبط عمليات الغش الواقعة على منتج زيت الزيتون، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أيضا.
--(بترا)
رح/م د/ف ق
08/10/2023 17:32:40
MENAFN08102023000117011021ID1107208385
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