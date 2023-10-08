الملك لرئيس المجلس الأوروبي: ستستمر الأوضاع بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم وسيستمر التصعيد الخطير في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكد جلالته خلال الاتصال، اليوم الأحد، أهمية التنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبي للعمل نحو وقف التصعيد، محذرا من التداعيات الخطيرة على جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة بأكملها.

وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

ف ق

08/10/2023 17:40:27