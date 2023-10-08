الملك لرئيس المجلس الأوروبي: ستستمر الأوضاع بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الملك لرئيس المجلس الأوروبي: ستستمر الأوضاع بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
التاريخ
10/8/2023 2:29:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم وسيستمر التصعيد الخطير في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد جلالته خلال الاتصال، اليوم الأحد، أهمية التنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبي للعمل نحو وقف التصعيد، محذرا من التداعيات الخطيرة على جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة بأكملها.
وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
ف ق
08/10/2023 17:40:27
MENAFN08102023000117011021ID1107208384
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