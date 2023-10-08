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3198 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

10/8/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3198 طنا، منها 2022 طن خضار، و974 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 45 و60، والبندورة بين 15و35، والجزر بين 80 و100، والخيار بين 20 و50، والزهرة بين 35 و65، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
08/10/2023 17:28:47

MENAFN08102023000117011021ID1107208383

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