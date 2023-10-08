3198 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3198 طنا، منها 2022 طن خضار، و974 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 45 و60، والبندورة بين 15و35، والجزر بين 80 و100، والخيار بين 20 و50، والزهرة بين 35 و65، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 50 و80 قرشا.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
08/10/2023 17:28:47
MENAFN08102023000117011021ID1107208383
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