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مذكرة تفاهم لتطوير سلسلة القيمة للتحالفات الزراعية

10/8/2023 2:29:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو" عبد الفتاح الكايد،اليوم الأحد مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنظيم القطاع الزراعي من خلال تطوير سلسلة القيمة للتحالفات الزراعية.
وبين الحنيفات، أن وزارة الزراعة ترغب بالاستفادة من الخبرة المتراكمة لدى "جدكو" في مجال تطوير سلسلة القيمة للشركات الأردنية في تنفيذ مشروع النمط الزراعي والتحالفات الزراعية، مبينا أن المذكرة تهدف إلى تعاون الجانبين في تطوير سلسلة القيمة للتحالفات الزراعية " التعاونيات والشركات والجمعيات والإتحادات" بطريقة كفؤة تضمن تقليل التكاليف وسرعة الإنجاز.
ولفت إلى أن الوزارة، قد حددت الدعم خلال هذا العام للتعاونيات، وفي صدد إيجاد دعم مماثل لها العام المقبل .
وأشار الحنيفات، إلى أن المذكرة تأتي في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025، والهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي وتطوير سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية، وتحسين تقديم الخدمات العامة لتطوير سلاسل القيمة، وتشجيع الصادرات من خلال تحسين البيئة التمكينية لتنمية تصدير القطاع الخاص الذي تقوده سلاسل القيمة، بما في ذلك التمويل الذي يركز على تحفيز الاستثمارات في تكنولوجيا إنتاج المياه لتعزيز القدرة التنافسية المستدامة، ورسم خرائط سلاسل القيمة المحلية لتحديد السلع الواعدة.
من جانبه، أشار الكايد إلى أن المؤسسة تعمل على تصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التنموية التي تستهدف القطاع الخاص، وفي مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، لتكييف المنتجات الأردنية مع الاحتياجات العالمية، ومن خلال تقديم الدعم الفني والمالي للشركات، الناشئة والصغيرة والمتوسطة من أجل استدامتها ونموها.
--(بترا)
رح/ ف م/ف ق
08/10/2023 17:28:18

MENAFN08102023000117011021ID1107208382

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