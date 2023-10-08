مذكرة تفاهم لتطوير سلسلة القيمة للتحالفات الزراعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والمدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جدكو" عبد الفتاح الكايد،اليوم الأحد مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنظيم القطاع الزراعي من خلال تطوير سلسلة القيمة للتحالفات الزراعية.
وبين الحنيفات، أن وزارة الزراعة ترغب بالاستفادة من الخبرة المتراكمة لدى "جدكو" في مجال تطوير سلسلة القيمة للشركات الأردنية في تنفيذ مشروع النمط الزراعي والتحالفات الزراعية، مبينا أن المذكرة تهدف إلى تعاون الجانبين في تطوير سلسلة القيمة للتحالفات الزراعية " التعاونيات والشركات والجمعيات والإتحادات" بطريقة كفؤة تضمن تقليل التكاليف وسرعة الإنجاز.
ولفت إلى أن الوزارة، قد حددت الدعم خلال هذا العام للتعاونيات، وفي صدد إيجاد دعم مماثل لها العام المقبل .
وأشار الحنيفات، إلى أن المذكرة تأتي في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025، والهادفة إلى تطوير القطاع الزراعي وتطوير سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية، وتحسين تقديم الخدمات العامة لتطوير سلاسل القيمة، وتشجيع الصادرات من خلال تحسين البيئة التمكينية لتنمية تصدير القطاع الخاص الذي تقوده سلاسل القيمة، بما في ذلك التمويل الذي يركز على تحفيز الاستثمارات في تكنولوجيا إنتاج المياه لتعزيز القدرة التنافسية المستدامة، ورسم خرائط سلاسل القيمة المحلية لتحديد السلع الواعدة.
من جانبه، أشار الكايد إلى أن المؤسسة تعمل على تصميم وتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التنموية التي تستهدف القطاع الخاص، وفي مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، لتكييف المنتجات الأردنية مع الاحتياجات العالمية، ومن خلال تقديم الدعم الفني والمالي للشركات، الناشئة والصغيرة والمتوسطة من أجل استدامتها ونموها.
--(بترا)
رح/ ف م/ف ق
08/10/2023 17:28:18
MENAFN08102023000117011021ID1107208382
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