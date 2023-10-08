بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية العُمانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، اليوم الأحد، مع رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة ظفار في سلطنة عُمان نايف بن حامد فاضل، العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار المشتركة في مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات في مجالات الأعمال والتجارة، وتطوير استراتيجيات لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.
وأكد الطباع أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وسلطنة عُمان، وتعزيز العمل المشترك نحو الاستثمار وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن الأردن بلد منفتح ويتمتع بعلاقات قوية مع العديد من الدول العربية.
ودعا الطباع إلى تحفيز المشاريع المشتركة والاستثمارات الواعدة بين البلدين، لافتاً إلى توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية أخيرا، لتعزيز تدفقات التجارة وتوسيع الفرص الاستثمارية بين البلدين.
كما دعا رجال الأعمال العُمانيين إلى زيارة الأردن، والإطلاع على فرص الاستثمار والمشاريع التجارية بين البلدين، مرحبا بأي شراكات مقبلة.
بدوره، عبر فاضل عن ترحيبه بأي استثمارات في سلطنة عُمان خاصة في محافظة ظفار، حيث تتميز السلطنة بحوافز استثمارية عديدة ومنها الإقامة الذهبية لـ 10 سنوات والإقامة الفضية لـ 5 سنوات، وحرية التملك للمستثمر الأجنبي.
ودعا رجال الأعمال الأردنيين إلى زيارة ظفار بشكل خاص والسلطنة بشكل عام، وإلى زيادة الاستثمارات والمشاريع التجارية من خلال رجال الأعمال في الأردن وسلطنة عُمان.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ما يقارب 91.9 مليون دولار، مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ ما يقارب 154 مليون دولار.
وتشير الإحصاءات إلى وجود إمكانيات التصدير غير مستغلة في تصدير الحيوانات الحية إلى سلطنة عُمان بما يقارب 20 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية بما يقارب 1.8 مليون دولار، وإمكانيات التصدير غير المستغلة منها إلى سوق سلطنة عُمان، بينما الأسمدة بلغ 4.3 مليون دولار صادرات غير مستغلة إلى سوق عُمان.
--(بترا)
ع ن/م ف
08/10/2023 17:20:04
MENAFN08102023000117011021ID1107208381
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