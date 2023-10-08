بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الأردنية العُمانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، اليوم الأحد، مع رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة محافظة ظفار في سلطنة عُمان نايف بن حامد فاضل، العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص الاستثمار المشتركة في مختلف القطاعات، وتبادل الخبرات في مجالات الأعمال والتجارة، وتطوير استراتيجيات لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.

وأكد الطباع أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وسلطنة عُمان، وتعزيز العمل المشترك نحو الاستثمار وتوسيع نطاق التجارة بين البلدين، مشيراً إلى أن الأردن بلد منفتح ويتمتع بعلاقات قوية مع العديد من الدول العربية.

ودعا الطباع إلى تحفيز المشاريع المشتركة والاستثمارات الواعدة بين البلدين، لافتاً إلى توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية أخيرا، لتعزيز تدفقات التجارة وتوسيع الفرص الاستثمارية بين البلدين.

كما دعا رجال الأعمال العُمانيين إلى زيارة الأردن، والإطلاع على فرص الاستثمار والمشاريع التجارية بين البلدين، مرحبا بأي شراكات مقبلة.

بدوره، عبر فاضل عن ترحيبه بأي استثمارات في سلطنة عُمان خاصة في محافظة ظفار، حيث تتميز السلطنة بحوافز استثمارية عديدة ومنها الإقامة الذهبية لـ 10 سنوات والإقامة الفضية لـ 5 سنوات، وحرية التملك للمستثمر الأجنبي.

ودعا رجال الأعمال الأردنيين إلى زيارة ظفار بشكل خاص والسلطنة بشكل عام، وإلى زيادة الاستثمارات والمشاريع التجارية من خلال رجال الأعمال في الأردن وسلطنة عُمان.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ما يقارب 91.9 مليون دولار، مقارنة مع عام 2021، حيث بلغ ما يقارب 154 مليون دولار.

وتشير الإحصاءات إلى وجود إمكانيات التصدير غير مستغلة في تصدير الحيوانات الحية إلى سلطنة عُمان بما يقارب 20 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية بما يقارب 1.8 مليون دولار، وإمكانيات التصدير غير المستغلة منها إلى سوق سلطنة عُمان، بينما الأسمدة بلغ 4.3 مليون دولار صادرات غير مستغلة إلى سوق عُمان.

--(بترا)

ع ن/م ف

08/10/2023 17:20:04