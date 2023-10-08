العمل النيابية تناقش خطط وزارة العمل للحد من البطالة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب تمام الرياطي، خطط واستراتيجيات وزارة العمل للحد من البطالة لسنة 2024، وموضوع موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي ممن استكملوا سنوات الخدمة، وكذلك تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي والأنظمة الصادرة بموجبهما.

وخلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة العمل ناديا الروابدة، ومدير عام الضمان الاجتماعي محمد الطراونة، ومدير عام شركة موانئ العقبة محمود خليفات، أكدت الرياطي، أهمية طرح وتبني استراتيجيات وطنية تساهم في الحد من البطالة، وتوفر فرص العمل للشباب.

وأشارت إلى أهمية العمل على إنهاء مشكلة موضوع الموظفين ممن أنهوا سنوات الخدمة ولم يصلوا سن التقاعد، مشيرةً إلى قرار سابق لرئاسة الوزراء بتبني القضية وإنهائها في كافة المؤسسات الحكومية.

وفيما يتعلق بموظفي الضمان الاجتماعي الذين استكملوا 30 سنة خدمة ولم يتم إحالتهم على التقاعد حتى تاريخه، أشارت الرياطي إلى أنه لم يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص إحالة الموظفين الذين استكملوا 30 سنة خدمة، والذي بدوره لم يراع تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين موظفي الدولة، علما أنه يوجد ما يزيد على 120 موظفا تجاوزت اشتراكاتهم أكثر من 30 سنه فأكثر.

ولفتت إلى أنه يوجد استيضاح من ديوان المحاسبة بسبب عدم إحالة موظفين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذين تجاوزت خدماتهم 30 سنة فأكثر، حيث تم الرد عليهم بأنه لا ينطبق عليهم القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (12524/60/10/210 ) 2020/6/29 رقم( 2735/60/1/210) تاريخ 2020/1/26، علما أن القرار الأول رقم (2494/60/10/21) تاريخ 2020/1/23، كان ينطبق على جميع مؤسسات الدولة وتم عمل استثناء للمؤسسة من القرار.

وقالت الرياطي، في ظل ارتفاع نسب البطالة وعدم ضخ دماء جديدة ومؤهلة منذ إخضاع المؤسسة لنظام الخدمة المدنية، وفي ضوء السماح للمؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية بالتوظيف من خلال العقود (الإعلان المفتوح) بداية عام 2024، فإنه من الضروري إحالة كل من تجاوزت خدماتهم 30 سنة والذين تتجاوز متوسطات رواتبهم 2000 دينار شهريا، وتعيين مقابل كل واحد منهم 4 موظفين مع الاحتفاظ بالنسب المحددة من ذوي الكفاءة ممن تحتاجهم المؤسسة حسب القرار.

وقالت إن بعض القطاعات، ومنها قطاع الإنشاءات يعاني من نقص كبير في عدد العمالة الوافدة وخاصة العمالة الفنية، مطالبة بمنح استثناء للعمالة المتخصصة في قطاع الإنشاءات بسبب وجود مشاريع عليها شروط جزائية وملزمة بالتسليم بأوقات محددة.

من جانبها، أوضحت الروابدة أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنهاء خدمات من أكمل الـ30 سنة خدمة وإحالته على التقاعد، وعن السماح بالاحتفاظ بنسبة معينة لسنة واحدة لا ينطبق على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبينت أن الجهات التي يطبق عليها هذا القرار هي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة المدرجة موازناتها في قانون الموازنة العامة وقانون الوحدات الحكومية، وعلى موظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى.

و أشارت الروابدة إلى أن الإحالة على التقاعد المبكر مطلوب أن يكون مدروسا بحيث لا يتم تضخيم فاتورة الرواتب التقاعدية.

وردا على سؤال للجنة حول استقدام العمالة الوافدة الذي قرر مجلس الوزراء وقفه حتى مطلع تشرين الأول الحالي، بينت الروابدة، أن إعادة عملية فتح باب الاستقدام محكومة بضوابط محددة، بحيث يُسمح فقط باستقدام بدل عامل مغادر من خارج المملكة للقطاع الزراعي، وبدل عامل مستقدم مغادر لقطاع المخابز.

وأكدت أن المؤسسة العامة للتدريب المهني توفر برامج تدريبية للشباب على المهن التي يحتاجها قطاع الإنشاءات، إلا أن إقبال الشباب الأردنيين على هذه المهن ما زال ضعيفا.

من جانبهم أكد النواب، فليحة الخضير، وآمال الشقران، ومحمد الشطناوي، ونواف الخوالدة، وعبد المحسيري، وعلي الطراونة، ورمزي العجارمة، أهمية العمل لإنهاء مشكلة التمديد لبعض الموظفين في عدد من المؤسسات الحكومية ممن وصلوا سن التقاعد .

وأشاروا إلى أهمية وقف الانتداب التي ترهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتترك فراغا في المؤسسات التي تم الانتداب منها.

وأشاروا إلى أن موضوع الانتقال من مؤسسات إلى أخرى مع منح راتب إضافي للموظف، يشكل تجاوزاً على حقوق العاطلين عن العمل، حيث يمكن أن يتم تعيين موظف لا يملك عمل أو راتب بدلا من التوجه إلى الانتداب والانتقال.

--(بترا)

ع س/ ف م/رق

08/10/2023 17:12:34