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هبوط في بورصة تل أبيب بعد عملية طوفان الأقصى

10/8/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- هبطت بورصة تل أبيب بنسبة 5.7 بالمئة في الساعة الأولى لفتح التداولات، بعد يوم واحد من إطلاق عملية "طوفان الأقصى". وبحسب الموقع الإلكتروني للبورصة الإسرائيلية، تراجع المؤشر الرئيس بنسبة 5.7 بالمئة أو 124 نقطة إلى 2040 نقطة، وسط عمليات بيع واسعة.
ويترقب المستثمرون في إسرائيل، فتح أسعار صرف العملات أمام الشيكل، وسط توقعات بتراجع آخر يضيف المزيد من الضعف للعملة الإسرائيلية، إذ يعاني المستثمرون في بورصة تل أبيب من ضعف التداول بسبب خطة "إصلاح القضاء" والمراحل التي سبقت إقرارها من جانب الكنيست.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
08/10/2023 16:36:35

MENAFN08102023000117011021ID1107208379

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