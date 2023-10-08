هبوط في بورصة تل أبيب بعد عملية طوفان الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- هبطت بورصة تل أبيب بنسبة 5.7 بالمئة في الساعة الأولى لفتح التداولات، بعد يوم واحد من إطلاق عملية "طوفان الأقصى". وبحسب الموقع الإلكتروني للبورصة الإسرائيلية، تراجع المؤشر الرئيس بنسبة 5.7 بالمئة أو 124 نقطة إلى 2040 نقطة، وسط عمليات بيع واسعة.
ويترقب المستثمرون في إسرائيل، فتح أسعار صرف العملات أمام الشيكل، وسط توقعات بتراجع آخر يضيف المزيد من الضعف للعملة الإسرائيلية، إذ يعاني المستثمرون في بورصة تل أبيب من ضعف التداول بسبب خطة "إصلاح القضاء" والمراحل التي سبقت إقرارها من جانب الكنيست.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
08/10/2023 16:36:35
MENAFN08102023000117011021ID1107208379
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