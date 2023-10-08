بدء التشغيل التجاري لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالديسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان8 تشرين الأول (بترا)-أعلن وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود، اليوم الأحد، بدء التشغيل التجاري لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة 24 ميجاواط في منطقة الديسي لصالح سلطة المياه.
وقال الوزير، إن المشروع يعتبر الأول من نوعه في قطاع المياه كمشروع طاقة شمسية استراتيجي بقدرة 33 ميجاواط ذروة، وتأتي أهميته من الجدوى الاقتصادية في تخفيض كلف الكهرباء للاشتراكات المستفيدة عبر نقل وعبور الطاقة لكل من محطتي مياه زي بنسبة 70بالمئة، و30 بالمئة لمحطة وادي العرب المربوطة على اشتراكات شركة توزيع الكهرباء.
وبين أنه سيتم توليد قرابة 80 جيجاواط/ ساعة خلال العام الأول من تشغيل المشروع، والتي تعتبر طاقة توليدية مرتفعة بسبب استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية والمتمثلة باستخدام الألواح الشمسية ذات الوجهين، وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية، إضافة إلى التصميم المبني على زيادة عدد ساعات الذروة الشمسية.
وأعرب عن شكر الوزارة للاتحاد الأوروبي، ووزارة الطاقة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركة الكهرباء الوطنية، على جهودهم في إتاحة هذه الفرصة بإنشاء محطة الطاقة الشمسية من قبل سلطة المياه.
وأشار الى أن المشروع ممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو، تم تخصيص جزء منها لإنشاء محطة تخزين طاقة عبر البطاريات على شبكة الكهرباء الوطنية مرتبطة بالمشروع؛ إضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاواط في محطة الزارة ماعين.
يشار إلى أن المشروع ، سيسهم بنسبة طاقة متجددة تقدر بـ 2.5 بالمئة، والتي بدورها ستسهم في استدامة خدمات المياه.
--(بترا)
ي ع/ ف م/ف ق
08/10/2023 15:48:19
MENAFN08102023000117011021ID1107208378
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