بدء التشغيل التجاري لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالديسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان8 تشرين الأول (بترا)-أعلن وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود، اليوم الأحد، بدء التشغيل التجاري لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة 24 ميجاواط في منطقة الديسي لصالح سلطة المياه.

وقال الوزير، إن المشروع يعتبر الأول من نوعه في قطاع المياه كمشروع طاقة شمسية استراتيجي بقدرة 33 ميجاواط ذروة، وتأتي أهميته من الجدوى الاقتصادية في تخفيض كلف الكهرباء للاشتراكات المستفيدة عبر نقل وعبور الطاقة لكل من محطتي مياه زي بنسبة 70بالمئة، و30 بالمئة لمحطة وادي العرب المربوطة على اشتراكات شركة توزيع الكهرباء.

وبين أنه سيتم توليد قرابة 80 جيجاواط/ ساعة خلال العام الأول من تشغيل المشروع، والتي تعتبر طاقة توليدية مرتفعة بسبب استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية والمتمثلة باستخدام الألواح الشمسية ذات الوجهين، وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية، إضافة إلى التصميم المبني على زيادة عدد ساعات الذروة الشمسية.

وأعرب عن شكر الوزارة للاتحاد الأوروبي، ووزارة الطاقة، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وشركة الكهرباء الوطنية، على جهودهم في إتاحة هذه الفرصة بإنشاء محطة الطاقة الشمسية من قبل سلطة المياه.

وأشار الى أن المشروع ممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو، تم تخصيص جزء منها لإنشاء محطة تخزين طاقة عبر البطاريات على شبكة الكهرباء الوطنية مرتبطة بالمشروع؛ إضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1 ميجاواط في محطة الزارة ماعين.

يشار إلى أن المشروع ، سيسهم بنسبة طاقة متجددة تقدر بـ 2.5 بالمئة، والتي بدورها ستسهم في استدامة خدمات المياه.

--(بترا)

ي ع/ ف م/ف ق

08/10/2023 15:48:19