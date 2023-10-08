مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والمركز الوطني لحقوق الإنسان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- وقع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتنفيذ مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وحضر توقيع المذكرة، ميسر أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، ومفوض الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني، ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور مصطفى الروسان.

وتهدف المذكرة، إلى التعاون في إعداد دراسات وتقارير وتبادل معلومات ووثائق ذات علاقة بحقوق الإنسان؛ بما يضمن توفر الأدوات والمعلومات كافة لإعداد الدراسات، وتبادل نتائج الاستشارات والدراسات والاستعانة بالخبرات المتخصصة المتوفرة لدى الجانبين، وإنفاذ التوصيات المرتبطة بأهداف المذكرة جميعها.

وتتضمن المذكرة، أيضا تنفيذ برنامج تدريبي توعوي للمعلمين والمشرفين التربويين والمرشدين ومديري المدارس من قبل المركز، على مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، وإعداد دليل تدريبي لهذه الغاية، وعقد دورة متخصصة في مجال تدريب المدربين لموظفي الوزارة القانونيين ليقوموا بدورهم بتدريب زملائهم.

كما تهدف المذكرة إلى تنفيذ فعاليات وبرامج توعوية لطلبة المدارس الحكومية المستهدفة حول مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتحديد يوم نشاط في العام الدراسي لتوعية الطلبة والمعلمين بهذه المفاهيم والمبادئ، إضافة إلى التنسيق لتسهيل إجراءات الشكاوى الإلكترونية، وإدامة وتطوير منصة الشكاوى الإلكترونية بما يضمن تسهيل إجراءات التعامل مع الشكاوى ومتابعتها وضمان إنهاء حالة الانتهاك إن وجدت.

وبحسب مذكرة التفاهم، تلتزم الوزارة بدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان فنيًا وتسهيل مهمته، وتزويده بالمعلومات لتمكينه من إعداد تقريره السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعليم، إضافة إلى تسهيل مهمة المركز أثناء زيارات الرصد الميداني التي ينفذها في المدارس في إطار ولايته القانونية، وضابط ارتباط لغاية التنسيق المشترك حول آلية تنفيذ مجالات التعاون.

وبموجب مذكرة التفاهم، يلتزم المركز الوطني لحقوق الإنسان بتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها، وتزويد الوزارة بالمراجع والوثائق الخاصة في مجال حقوق الإنسان وأي منشورات صادرة عنه، والتشاور والتنسيق معها خلال تنفيذ جميع أنشطة المشروع، إضافة إلى تسمية ضابط ارتباط لغاية التنسيق المشترك حول آلية تنفيذ مجالات التعاون.

--(بترا)

ع س/ن ح/رق

08/10/2023 17:06:02