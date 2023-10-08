النقابات المهنية تنفذ وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- نظمت النقابات المهنية في عمان، اليوم الأحد، أمام مجمع النقابات المهنية، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، أن هذه الوقفة هي دفاع عن الأقصى وفلسطين، مؤكدا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه.

بدوره، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن القضية الفلسطينية هي مظلمة تاريخية، ولابد أن ننصرها، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف الغطرسة الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتكررة.

من جهته، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن النقابة أعلنت استعدادها وتأهبها لعلاج الجرحى في قطاع غزة، وتسخير الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لهم.

وأكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، أن عملية طوفان الأقصى هي نتيجة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات.

وفي السياق ذاته، قال إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية، إن عملية طوفان الأقصى رد حقيقي على جرائم الاحتلال والاستيطان.

وأكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن استمرار الانتهاكات والاعتداءات والغطرسة الإسرائيلية دليل قطعي على أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام.

وقال عضو نقابة الصحفيين خالد القضاة، إننا مدعوون اليوم لأن نكون على قدر الحدث وندعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه.

--(بترا)

ع ح/ ن ح/ف ق

08/10/2023 17:03:23