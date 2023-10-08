النقابات المهنية تنفذ وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- نظمت النقابات المهنية في عمان، اليوم الأحد، أمام مجمع النقابات المهنية، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، أن هذه الوقفة هي دفاع عن الأقصى وفلسطين، مؤكدا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه.
بدوره، أكد نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن القضية الفلسطينية هي مظلمة تاريخية، ولابد أن ننصرها، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف الغطرسة الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتكررة.
من جهته، قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن النقابة أعلنت استعدادها وتأهبها لعلاج الجرحى في قطاع غزة، وتسخير الإمكانات الطبية والمساعدات اللازمة لهم.
وأكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد العبابنة، أن عملية طوفان الأقصى هي نتيجة لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات.
وفي السياق ذاته، قال إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية، إن عملية طوفان الأقصى رد حقيقي على جرائم الاحتلال والاستيطان.
وأكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن استمرار الانتهاكات والاعتداءات والغطرسة الإسرائيلية دليل قطعي على أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام.
وقال عضو نقابة الصحفيين خالد القضاة، إننا مدعوون اليوم لأن نكون على قدر الحدث وندعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حقوقه.
--(بترا)
ع ح/ ن ح/ف ق
08/10/2023 17:03:23
MENAFN08102023000117011021ID1107208376
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