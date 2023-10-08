الاقتصاد الرقمي تحصل على شهادة الآيزو لإدارة أمن المعلومات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- حصلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على شهادة الآيزو 27001:2022، لإدارة أمن المعلومات، كأول مؤسسة حكومية أردنية تحصل على تلك الشهادة الصادرة عن هيئة المواصفات القياسية البريطانية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، حققت الوزارة جميع متطلبات المعيار الجديد الذي تم إصداره في تشرين الأول 2022، كإصدار محدث من المعيار السابق ISO 27001:2013 والذي كانت الوزارة قد حصلت عليه لثلاث سنوات متتالية منذ عام 2020.
وقالت الوزارة، إن حصولها على الشهادة يؤكد اهتمامها في أمن المعلومات، ودورها في بناء الثقة الرقمية لمستخدمي خدمات الوزارة، إضافة إلى كون أمن المعلومات حجر أساس لبعض أهم خدمات الوزارة مثل، نظام الهوية الرقمية، والخدمات الحكومية الحساسة، والتبادل الآمن للمعلومات بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن حصولها على الشهادة، يؤكد قدرتها المتنامية على مواصلة فعاليتها وكفاءتها في إدارة الخدمات التقنية والرقمية وتأمين البيانات المستضافة لديها وجميع منتجاتها الرقمية ضد المخاطر السيبرانية المحتملة وبصورة استباقية.
وبينت أنها استطاعت تحقيق التوافق مع المعيار الجديد بسرعة نسبية لتاريخ إصداره، بسبب تطبيقها لغالبية المتطلبات الجديدة قبل صدور المعيار الجديد، وذلك بسبب كفاءة نظام إدارة المخاطر السيبرانية لديها، حيث أن معيار ISO 27001:2022 الجديد، اشتمل على 11 متطلباً جديداً تشمل، الخصوصية وأمن الحوسبة السحابية والاستخبارات السيبرانية، وتعديلات على 58 متطلباً من الضوابط التي سبق أن اشتمل عليها المعيار السابق.
--(بترا)
غ ح/ ف م/رق
08/10/2023 17:01:12
MENAFN08102023000117011021ID1107208375
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