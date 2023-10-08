الاقتصاد الرقمي تحصل على شهادة الآيزو لإدارة أمن المعلومات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- حصلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على شهادة الآيزو 27001:2022، لإدارة أمن المعلومات، كأول مؤسسة حكومية أردنية تحصل على تلك الشهادة الصادرة عن هيئة المواصفات القياسية البريطانية.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، حققت الوزارة جميع متطلبات المعيار الجديد الذي تم إصداره في تشرين الأول 2022، كإصدار محدث من المعيار السابق ISO 27001:2013 والذي كانت الوزارة قد حصلت عليه لثلاث سنوات متتالية منذ عام 2020.

وقالت الوزارة، إن حصولها على الشهادة يؤكد اهتمامها في أمن المعلومات، ودورها في بناء الثقة الرقمية لمستخدمي خدمات الوزارة، إضافة إلى كون أمن المعلومات حجر أساس لبعض أهم خدمات الوزارة مثل، نظام الهوية الرقمية، والخدمات الحكومية الحساسة، والتبادل الآمن للمعلومات بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن حصولها على الشهادة، يؤكد قدرتها المتنامية على مواصلة فعاليتها وكفاءتها في إدارة الخدمات التقنية والرقمية وتأمين البيانات المستضافة لديها وجميع منتجاتها الرقمية ضد المخاطر السيبرانية المحتملة وبصورة استباقية.

وبينت أنها استطاعت تحقيق التوافق مع المعيار الجديد بسرعة نسبية لتاريخ إصداره، بسبب تطبيقها لغالبية المتطلبات الجديدة قبل صدور المعيار الجديد، وذلك بسبب كفاءة نظام إدارة المخاطر السيبرانية لديها، حيث أن معيار ISO 27001:2022 الجديد، اشتمل على 11 متطلباً جديداً تشمل، الخصوصية وأمن الحوسبة السحابية والاستخبارات السيبرانية، وتعديلات على 58 متطلباً من الضوابط التي سبق أن اشتمل عليها المعيار السابق.

--(بترا)

غ ح/ ف م/رق

08/10/2023 17:01:12