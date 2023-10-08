بني مصطفى: المرأة والشباب وذوو الإعاقة محور التحديث السياسي والاقتصادي والإداري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أكدت رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الأردن استهل مئويته الثانية بإصلاحات ثلاثية الاتجاهات، ترافقت مع الرؤى الملكية، تتضمن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، ومحور هذه التعديلات المرأة والشباب وذوو الإعاقة.

جاء ذلك خلال تقديم بني مصطفى، اليوم الأحد، محاضرة حول تمكين المرأة، ورعايتها لحفل تكريم الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا، لسيدات في عمان.

وقالت، إن وزارة التنمية الاجتماعية وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، عملت على تشبيك محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية مع رؤى التحديث بمساراتها الثلاثة، كمحور عابر لها، إذ جرى تحقيق إنجازات مهمة على صعيد هذه المسارات، حيث نقلت النساء الى مراحل متقدمة وشريكات في الفعل والإنجاز من خلال العديد من التعديلات الجوهرية على الدستور، وتحديدا على الفصل الثاني منه ليصبح "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم"، وكذلك إضافة فقرة إلى المادة السادسة منه، وهي "أن الدولة تكفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز".

وأكدت أن هذه تعديلات ونصوص متقدمة، ليس على مستوى الأردن أو المنطقة العربية فحسب، بل على مستوى العالم، لأنها شكلت رافعة دستورية أساسية مهمة لحقوق النساء في الأردن.

وقالت، إنه أجريت كذلك تعديلات على قانون الانتخاب، لزيادة مشاركة المرأة مثل خفض سن الترشح، ورفع عدد المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس النواب، وإقرار مشاركة المرأة والشباب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، إذ يجب أن تتضمن القوائم الحزبية على امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الأوائل في القائمة، وأيضا ضمن المترشحين الثلاثة التاليين.

وبينت أن التعديلات راعت مبدأ العدالة في مشاركة المرأة والمدن الكبرى الرئيسة وعلى مستوى المملكة، مشيرة إلى أن هناك وعيا سياسيا ومجتمعيا بقضايا المرأة، لأن قضاياها لا تخص فئة كمصلحة ذاتية، لكنها قضية مجتمع بأسره، وفيه مصلحة وطنية.

وأوضحت بني مصطفى، أن التعديلات المعنية بمشاركة المرأة والشباب في قانون الأحزاب، والمتعلقة بالمرأة، بأن لا تقل نسبة المرأة عن 20 بالمئة من عدد مؤسسي الحزب، وأن يضمن الحزب حق منتسبه من فئتي المرأة والشباب في تولي المواقع القيادية فيه، وتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارده المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصة أثناء الحملات الانتخابية، وهذا يدل أيضا على أن الدولة سعت الى بناء سياسات صديقة للمرأة وأنظمة تتيح للمرأة الوصول إلى المواقع القيادية للأحزاب، وإلى مواردها المالية.

وفيما يخص مسار التحديث الاقتصادي، قالت بني مصطفى، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أصبحت جزءا من الفريق الاقتصادي الحكومي، إذ أطلقت استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، تبعها إطلاق دراسة مفصلة لاستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت واقع المرأة في 10 قطاعات، فضلا عن تشجيع إنشاء الحضانات في مختلف مناطق المملكة.

ولفتت، إلى أنه أنجزت كذلك العديد من المكاسب التشريعية، وتحديدا بإجراء تعديلات على قانون العمل، فيما يتعلق بحظر التمييز على أساس الجنس، وحماية المرأة الحامل والمرضعة لإيجاد بيئة آمنة لهن، وكذلك تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

وأشارت بني مصطفى، إلى إن إقرار الحكومة لنظام عمال الزراعة يعد إنجازا تشريعيا مهما بعد أن كان مطلبا لسنوات طويلة، وكذلك إطلاق حافلات لنقل المزارعات، بعد أن وجد أن العاملات في الزراعة من أكثر الفئات احتياجا لوسائل نقل آمنة، لعدم توافر وسائل مواصلات لائقة وآمنة لنقلهن من والى عملهن وتصون كرامتهن، بالإضافة الى مبادرات حاضنات الأعمال، التي تهدف إلى تقديم المساعدة في الترخيص والتسجيل ودفع الضرائب وتغطية تكاليف دفع رسوم التسجيل، ورخصة المهن، ورسوم غرف الصناعة والتجارة لمنشآت صناعية أو أعمال منزلية صغيرة.

ولفتت إلى أن اللجنة الوزارية بصدد إطلاق حافلات للعاملات في قطاع الصناعة، في سحاب والظليل والموقر، وعدد من المناطق، للتسهيل عليهن الوصول من والى أماكن عملهن ضمن ظروف آمنة ولائقة، بالإضافة إلى إنشاء مرافق خاصة بالنساء، ومن ضمنها المرافق الصحية في القطاعين الصناعي والزراعي.

وأوضحت بني مصطفى أنه في مجال التحديث الإداري، "فإن عدد السيدات ممن شغلن المواقع القيادية ازداد خلال فترة هذه الحكومة، بعد أن كرست اختيار السيدات للمناصب القيادية في إطار من تكافؤ الفرص وعلى أساس الاختيار العادل".

واختتمت بني مصطفى، فعاليات الحفل بتكريم عدد من سيدات القطاع التطوعي من صاحبات المبادرات التطوعية في شرق عمان وتوزيع الشهادات التقديرية عليهن.

--(بترا)

ح ظ/ن ح/رق

08/10/2023 16:53:08