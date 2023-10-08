جمعية المستشفيات الخاصة تدين العدوان الإسرائيلي على فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- دانت جمعية المستشفيات الخاصة، العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المباني السكنية والبنية التحتية في غزة، يمثل جريمة حرب وعملية إبادة جماعية.
وقالت الجمعية، في بيان اليوم الأحد، إنه على أثر الأحداث المؤسفة التي أصابت الأهل في فلسطين المحتلة، اجتمع مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة لبحث سبل تقديم الدعم للأهل في قطاع غزة.
ودعت الجمعية إلى إيجاد آلية للمساهمة في سد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وما يمكن تقديمه من مساعدات في ظل هذه الظروف القاسية والوضع الصحي المتردي الذي يعيشه أهلنا الصامدون في فلسطين.
وأعلنت الجمعية استعدادها لعلاج أكبر قدر ممكن من جرحى قطاع غزة، وتقديم المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية والعمل على إرسالها إلى المستشفيات الفلسطينية في غزة.
وأشار البيان إلى أن الجمعية، تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات لتأمين إدخال الأدوية والمساعدات الطبية التي ستتبرع بها المستشفيات الخاصة إلى القطاع، مثلما ستنظم حملات للتبرع بالدم في هذه المستشفيات بالتعاون مع بنك الدم، ويتم التنسيق حالياً مع نقابتي الأطباء والصيادلة الأردنية ولجنة مساندة القطاع الصحي في غزة لتحديد الاحتياجات الملحة وإعطاء الأولوية لها، والإسراع في إيصال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج في المستشفيات الخاصة، بالتنسيق مع المستشفى الميداني الاردني والخدمات الطبية الملكية الأردنية، لاسيما وأن القطاع يعاني من حصار بري وبحري وجوي.
وثمن رئيس مجلس الإدارة الدكتور نائل مصالحة، وأعضاء المجلس، ما يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، من دعم ومساندة للأشقاء في فلسطين.
ودعا جميع القطاعات، خاصة القطاع الصحي في الأردن وفي الدول العربية والإسلامية، إلى الوقوف إلى جانب أبناء قطاع غزة وتوفير مختلف أشكال الدعم لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم لتجاوز هذه المحنة.
--(بترا)
ع د/ف م/رق
08/10/2023 16:48:34
MENAFN08102023000117011021ID1107208372
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