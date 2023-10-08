جمعية المستشفيات الخاصة تدين العدوان الإسرائيلي على فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- دانت جمعية المستشفيات الخاصة، العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المباني السكنية والبنية التحتية في غزة، يمثل جريمة حرب وعملية إبادة جماعية.

وقالت الجمعية، في بيان اليوم الأحد، إنه على أثر الأحداث المؤسفة التي أصابت الأهل في فلسطين المحتلة، اجتمع مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة لبحث سبل تقديم الدعم للأهل في قطاع غزة.

ودعت الجمعية إلى إيجاد آلية للمساهمة في سد النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وما يمكن تقديمه من مساعدات في ظل هذه الظروف القاسية والوضع الصحي المتردي الذي يعيشه أهلنا الصامدون في فلسطين.

وأعلنت الجمعية استعدادها لعلاج أكبر قدر ممكن من جرحى قطاع غزة، وتقديم المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية والعمل على إرسالها إلى المستشفيات الفلسطينية في غزة.

وأشار البيان إلى أن الجمعية، تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات لتأمين إدخال الأدوية والمساعدات الطبية التي ستتبرع بها المستشفيات الخاصة إلى القطاع، مثلما ستنظم حملات للتبرع بالدم في هذه المستشفيات بالتعاون مع بنك الدم، ويتم التنسيق حالياً مع نقابتي الأطباء والصيادلة الأردنية ولجنة مساندة القطاع الصحي في غزة لتحديد الاحتياجات الملحة وإعطاء الأولوية لها، والإسراع في إيصال المساعدات وإخراج الجرحى للعلاج في المستشفيات الخاصة، بالتنسيق مع المستشفى الميداني الاردني والخدمات الطبية الملكية الأردنية، لاسيما وأن القطاع يعاني من حصار بري وبحري وجوي.

وثمن رئيس مجلس الإدارة الدكتور نائل مصالحة، وأعضاء المجلس، ما يقوم به جلالة الملك عبدالله الثاني، من دعم ومساندة للأشقاء في فلسطين.

ودعا جميع القطاعات، خاصة القطاع الصحي في الأردن وفي الدول العربية والإسلامية، إلى الوقوف إلى جانب أبناء قطاع غزة وتوفير مختلف أشكال الدعم لتخفيف معاناتهم ومساعدتهم لتجاوز هذه المحنة.

--(بترا)

ع د/ف م/رق

08/10/2023 16:48:34