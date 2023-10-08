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مقتل ضابط إسرائيلي باشتباكات في غلاف غزة

10/8/2023 2:29:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الأحد، عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي عمري ميخائيلي، وهو برتبة عقيد، بالاشتباكات في غلاف غزة.
وقالت الصحيفة، إن ميخائيلي سبق أن أصيب عام 2014 في الاشتباكات بغلاف غزة، وهو من وحدة الدوفدفان الإسرائيلية الخاصة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
08/10/2023 16:46:11

MENAFN08102023000117011021ID1107208371

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