مقتل ضابط إسرائيلي باشتباكات في غلاف غزة

مقتل ضابط إسرائيلي باشتباكات في غلاف غزة
التاريخ
10/8/2023 2:29:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الأحد، عن مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي عمري ميخائيلي، وهو برتبة عقيد، بالاشتباكات في غلاف غزة.
وقالت الصحيفة، إن ميخائيلي سبق أن أصيب عام 2014 في الاشتباكات بغلاف غزة، وهو من وحدة الدوفدفان الإسرائيلية الخاصة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
08/10/2023 16:46:11
MENAFN08102023000117011021ID1107208371
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