Sunday, 08 October 2023 11:36 GMT

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 370

10/8/2023 2:29:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي، إلى 370، وإصابة 2200.
--(بترا)
ا ش/م ف/رق
08/10/2023 16:35:02

MENAFN08102023000117011021ID1107208369

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