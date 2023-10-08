ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 370

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 370
التاريخ
10/8/2023 2:29:23 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة، نتيجة العدوان الإسرائيلي، إلى 370، وإصابة 2200.
--(بترا)
ا ش/م ف/رق
08/10/2023 16:35:02
MENAFN08102023000117011021ID1107208369
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