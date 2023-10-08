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أمين عام الشباب يرعى حفل تكريم الناجحين بالثانوية العامة في كفر جايز

10/8/2023 2:29:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 8 تشرين الأول (بترا)- كرم نادي كفر جايز الرياضي في إربد اليوم الأحد، الناجحين في الثانوية العامة من أبناء البلدة.
وثمن مندوب وزير الشباب، أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور الذي رعى الحفل، الجهود التي بذلها الطلبة خلال دراستهم، داعيا الناجحين إلى الالتحاق بالتخصصات التقنية التطبيقية ومهن المستقبل، والابتعاد عن التخصصات المشبعة والراكدة.
رئيس نادي كفر جايز أحمد محافظة تحدث عن أنشطة النادي الرياضية وحرصه على التفاعل مع أبناء المجتمع المحلي في إقامة ودعم جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية في البلدة.
وأشتملت فعاليات الحفل على العديد من الفقرات الفنية والغنائية والدبكات الشعبية والكلمات المعبرة التي تغنت بالوطن والقائد.
وفي ختام الحفل، وزع الدكتور الجبور، الهدايا والدروع التقديرية على الطلبة المتفوقين، وتكريم الداعمين للحفل وإدارة النادي تقديراً لجهودهم المبذولة.
--(بترا)
ع ع
08/10/2023 16:32:08

MENAFN08102023000117011021ID1107208368

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