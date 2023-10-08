أمين عام الشباب يرعى حفل تكريم الناجحين بالثانوية العامة في كفر جايز

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 8 تشرين الأول (بترا)- كرم نادي كفر جايز الرياضي في إربد اليوم الأحد، الناجحين في الثانوية العامة من أبناء البلدة.
وثمن مندوب وزير الشباب، أمين عام الوزارة الدكتور حسين الجبور الذي رعى الحفل، الجهود التي بذلها الطلبة خلال دراستهم، داعيا الناجحين إلى الالتحاق بالتخصصات التقنية التطبيقية ومهن المستقبل، والابتعاد عن التخصصات المشبعة والراكدة.
رئيس نادي كفر جايز أحمد محافظة تحدث عن أنشطة النادي الرياضية وحرصه على التفاعل مع أبناء المجتمع المحلي في إقامة ودعم جميع الأنشطة الثقافية والاجتماعية في البلدة.
وأشتملت فعاليات الحفل على العديد من الفقرات الفنية والغنائية والدبكات الشعبية والكلمات المعبرة التي تغنت بالوطن والقائد.
وفي ختام الحفل، وزع الدكتور الجبور، الهدايا والدروع التقديرية على الطلبة المتفوقين، وتكريم الداعمين للحفل وإدارة النادي تقديراً لجهودهم المبذولة.
--(بترا)
ع ع
08/10/2023 16:32:08
MENAFN08102023000117011021ID1107208368
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