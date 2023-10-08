إسرائيل تقرر تعطيل المدارس

إسرائيل تقرر تعطيل المدارس
التاريخ
10/8/2023 2:29:22 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- قررت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعطيل دوام المدارس في إسرائيل خلال اليومين المقبلين، بسبب عملية "طوفان الأقصى".
وقالت وزارة التربية الإسرائيلية، إنه "في ظل الأوضاع الأمنية، لن تكون هناك فصول وأنشطة تعليمية خلال اليومين المقبلين في جميع المدارس التعليمية في عموم إسرائيل، بما في ذلك مدارس التعليم الخاص، كما سيتم حظر الأنشطة التعليمية واللامنهجية والرحلات والجولات."
--(بترا)
ي م/م ف/رق
08/10/2023 16:00:35
MENAFN08102023000117011021ID1107208367
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