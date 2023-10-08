إسرائيل تقرر تعطيل المدارس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- قررت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، تعطيل دوام المدارس في إسرائيل خلال اليومين المقبلين، بسبب عملية "طوفان الأقصى".

وقالت وزارة التربية الإسرائيلية، إنه "في ظل الأوضاع الأمنية، لن تكون هناك فصول وأنشطة تعليمية خلال اليومين المقبلين في جميع المدارس التعليمية في عموم إسرائيل، بما في ذلك مدارس التعليم الخاص، كما سيتم حظر الأنشطة التعليمية واللامنهجية والرحلات والجولات."

--(بترا)

ي م/م ف/رق

08/10/2023 16:00:35