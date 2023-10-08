الملك يؤكد للسوداني ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد بغزة ومحيطها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول(بترا)– أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز التنسيق العربي لوقف التصعيد في غزة ومحيطها، ودعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

ولفت جلالته خلال الاتصال إلى ضرورة العمل معا لتفادي تفاقم الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أهمية ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي والإنساني.

وأوضح جلالته أن هناك تواصلا مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبحث تحرك دولي عاجل لوقف التصعيد.

--(بترا)

ف ج

08/10/2023 16:09:24