صناعة الأردن تؤكد ضرورة توطيد العلاقات مع سلطنة عُمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول(بترا)- أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، أهمية توطيد وتعزيز العلاقات بين الأردن وسلطنة عُمان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصة وأن حجم التجارة المتبادلة لا يتجاوز 130 مليون دولار سنوياً.
وأضاف خلال استقبال الغرفة في مقرها، وفداً من غرفة تجارة وصناعة محافظة ظفار في عُمان، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة ظفار الفاضل نايف بن حامد بن عامر، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة؛ أن تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطويرها يتطلب من الجانبين ضرورة العمل بنهج تشاركي للانتقال نحو آفاق جديدة تسهم في إيجاد روابط متينة بين القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى آلية عمل الغرفة ومهامها ودورها ، إضافة لاستعراض قدرات القطاع الصناعي الأردني والمزايا التي تتمتع بها بيئة الأعمال في الأردن.
وأعرب أبو حسان عن أمله في زيادة وتعزيز العلاقات، مبديا استعداد الغرفة لتقديم الدعم الفني لغرفة تجارة وصناعة محافظة ظفار، وفتح آفاق جديدة من التعاون والتشبيك وتعميق التواصل وعقد زيارات على مستوى رجال الأعمال.
--(بترا)
ع ن/ ف م/ف ق
08/10/2023 15:57:30
MENAFN08102023000117011021ID1107208365
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.