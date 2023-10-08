صناعة الأردن تؤكد ضرورة توطيد العلاقات مع سلطنة عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول(بترا)- أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، هاني أبو حسان، أهمية توطيد وتعزيز العلاقات بين الأردن وسلطنة عُمان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصة وأن حجم التجارة المتبادلة لا يتجاوز 130 مليون دولار سنوياً.

وأضاف خلال استقبال الغرفة في مقرها، وفداً من غرفة تجارة وصناعة محافظة ظفار في عُمان، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة ظفار الفاضل نايف بن حامد بن عامر، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة؛ أن تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطويرها يتطلب من الجانبين ضرورة العمل بنهج تشاركي للانتقال نحو آفاق جديدة تسهم في إيجاد روابط متينة بين القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى آلية عمل الغرفة ومهامها ودورها ، إضافة لاستعراض قدرات القطاع الصناعي الأردني والمزايا التي تتمتع بها بيئة الأعمال في الأردن.

وأعرب أبو حسان عن أمله في زيادة وتعزيز العلاقات، مبديا استعداد الغرفة لتقديم الدعم الفني لغرفة تجارة وصناعة محافظة ظفار، وفتح آفاق جديدة من التعاون والتشبيك وتعميق التواصل وعقد زيارات على مستوى رجال الأعمال.

--(بترا)

ع ن/ ف م/ف ق

08/10/2023 15:57:30