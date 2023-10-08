ترقية حكام في اتحاد كرة القدم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- صادقت لجنة الحكام في الاتحاد الأردني لكرة القدم، على نتائج اختبارات الترقية لحكام الدرجات الأولى والثانية والثالثة، إضافة إلى الحكام المستجدين.
وأفرزت نتائج الاختبارات، ترقية 10 حكام (ساحة ومساعدين) من الدرجة الثانية إلى الأولى وهم، أحمد راضي، ومحمود أبو صبيح، ومحمد بني هاني، وحمزة العديلي، وعمر سلمان، وأحمد الحتو، ومروان إسماعيل، ويوسف الشمايلة، وعلي الهنداوي، وبهاء الدين عويدات.
كما تم ترقية 10 حكام (ساحة ومساعدين) من الدرجة الثالثة إلى الثانية وهم، ليث الطراونة، وهيثم فريحات، وزيد الشاعر، ومعاذ الدراوشة، ومحمود نوح، ونادر يوسف، ومؤيد الحلبية، ومحمد الشرعة، وياسمين سلامة، وهيا المجالي.
في المقابل، تم اعتماد دفعة حكام 2021 بعدد 53 حكما (ساحة ومساعدين) من حكم مستجد إلى الدرجة الثالثة وهم، عمر عرفة، عبدالله حسنين، محمد وائل، يزن سعادة، عبدالله أبو غزلة، أحمد الهشلمون، معاذ الصبح، محمد أبو حماد، هارون العبادي، موسى العبادي، علي حسونة، صالح النعيم، علي الشلقان، معاذ قاسم، عمار الحليمي، محمد البشتاوي، محمد الزعبي، محمود بني هاني، عثمان مروان، عمر حرزالله، علي القواسمة، ثائر عبيدات، أحمد العطار، أحمد مرشود، زكريا الزواهرة، مؤمن عقل، محمد فازع، ميسرة عدنان، ماهر مشاقبة، عبد الرحيم كافيه، منذر عطية، يزن عاطف، مروان الزواهرة، ناهدة البوات، إسراء الجبارات، صبرية المرادات، إخلاص الشرعة، شهد الفواعير، مرح الحسون، بيان زكارنة، رؤيا العطارنة، نور العبداللات، براء الدغمي، عنود محيسن، صهيب خزاعلة، نايف ادريسات، إبراهيم الشرفات، خالد خزاعلة، فيصل شويعر، أحمد خوالدة، محمد شويعر، المثنى حسين، ومحمد طوافشة.
وتأتي الاختبارات في إطار رؤية الاتحاد الأردني لكرة القدم، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد قادر على إدارة أهم المباريات على الصعيد المحلي والقاري والدولي، تمهيداً لاختيار الأفضل منهم للانخراط في المجال التحكيمي.
--(بترا)
خ خ/رق
08/10/2023 15:51:09
MENAFN08102023000117011021ID1107208364
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.