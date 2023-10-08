ترقية حكام في اتحاد كرة القدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- صادقت لجنة الحكام في الاتحاد الأردني لكرة القدم، على نتائج اختبارات الترقية لحكام الدرجات الأولى والثانية والثالثة، إضافة إلى الحكام المستجدين.

وأفرزت نتائج الاختبارات، ترقية 10 حكام (ساحة ومساعدين) من الدرجة الثانية إلى الأولى وهم، أحمد راضي، ومحمود أبو صبيح، ومحمد بني هاني، وحمزة العديلي، وعمر سلمان، وأحمد الحتو، ومروان إسماعيل، ويوسف الشمايلة، وعلي الهنداوي، وبهاء الدين عويدات.

كما تم ترقية 10 حكام (ساحة ومساعدين) من الدرجة الثالثة إلى الثانية وهم، ليث الطراونة، وهيثم فريحات، وزيد الشاعر، ومعاذ الدراوشة، ومحمود نوح، ونادر يوسف، ومؤيد الحلبية، ومحمد الشرعة، وياسمين سلامة، وهيا المجالي.

في المقابل، تم اعتماد دفعة حكام 2021 بعدد 53 حكما (ساحة ومساعدين) من حكم مستجد إلى الدرجة الثالثة وهم، عمر عرفة، عبدالله حسنين، محمد وائل، يزن سعادة، عبدالله أبو غزلة، أحمد الهشلمون، معاذ الصبح، محمد أبو حماد، هارون العبادي، موسى العبادي، علي حسونة، صالح النعيم، علي الشلقان، معاذ قاسم، عمار الحليمي، محمد البشتاوي، محمد الزعبي، محمود بني هاني، عثمان مروان، عمر حرزالله، علي القواسمة، ثائر عبيدات، أحمد العطار، أحمد مرشود، زكريا الزواهرة، مؤمن عقل، محمد فازع، ميسرة عدنان، ماهر مشاقبة، عبد الرحيم كافيه، منذر عطية، يزن عاطف، مروان الزواهرة، ناهدة البوات، إسراء الجبارات، صبرية المرادات، إخلاص الشرعة، شهد الفواعير، مرح الحسون، بيان زكارنة، رؤيا العطارنة، نور العبداللات، براء الدغمي، عنود محيسن، صهيب خزاعلة، نايف ادريسات، إبراهيم الشرفات، خالد خزاعلة، فيصل شويعر، أحمد خوالدة، محمد شويعر، المثنى حسين، ومحمد طوافشة.

وتأتي الاختبارات في إطار رؤية الاتحاد الأردني لكرة القدم، والتي تهدف إلى إعداد جيل جديد قادر على إدارة أهم المباريات على الصعيد المحلي والقاري والدولي، تمهيداً لاختيار الأفضل منهم للانخراط في المجال التحكيمي.

--(بترا)

خ خ/رق

08/10/2023 15:51:09