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العدالة النيابية تبحث انتخابات رئاسة النواب والمكتب الدائم

10/8/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- بحثت كتلة العدالة النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب مجحم الصقور، انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم.
وأوضح الصقور أن الكتلة قررت إجراء مشاورات مع الكتل النيابية الأخرى، لإيجاد توافق حول انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم لمجلس النواب، لافتا إلى أن الكتلة تنظر باهتمام كبير للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الدورة العادية المقبلة هي آخر دورة من عمر مجلس النواب الدستوري.
وبين أن الكتلة ستتشاور مع أعضاء مجلس النواب حول أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الكتلة أجلت موقفها من انتخابات الرئاسة إلى حين إجرائها مشاورات نيابية مكثفة مع الكتل النيابية.
--(بترا)
م خ/م ف
08/10/2023 15:45:15

MENAFN08102023000117011021ID1107208362

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