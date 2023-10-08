العدالة النيابية تبحث انتخابات رئاسة النواب والمكتب الدائم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- بحثت كتلة العدالة النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب مجحم الصقور، انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم.
وأوضح الصقور أن الكتلة قررت إجراء مشاورات مع الكتل النيابية الأخرى، لإيجاد توافق حول انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم لمجلس النواب، لافتا إلى أن الكتلة تنظر باهتمام كبير للمرحلة المقبلة، خاصة وأن الدورة العادية المقبلة هي آخر دورة من عمر مجلس النواب الدستوري.
وبين أن الكتلة ستتشاور مع أعضاء مجلس النواب حول أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الكتلة أجلت موقفها من انتخابات الرئاسة إلى حين إجرائها مشاورات نيابية مكثفة مع الكتل النيابية.
--(بترا)
م خ/م ف
08/10/2023 15:45:15
MENAFN08102023000117011021ID1107208362
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