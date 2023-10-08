محاضرة عن مرض الحصبة بمستشفى المقاصد الخيرية

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عمان 8 تشرين الأول (بترا) - نظمت لجنة التعليم المستمر بمستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، محاضرة حول مطعوم الحصبة، والحصبة الألمانية.

وقدم المحاضرة المستشار في منظمة الصحة العالمية/ مدير البرنامج الوطني للمطاعيم في وزارة الصحة سابقا الدكتور محمد راتب السيوف، واستشاري أطفال الخداج الدكتور مفيد عبد القادر، بحضور مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، والمدير الطبي ومدير التمريض وعدد من أطباء الاختصاص وكوادر طبية وتمريضية وصيدلية وفنية واداريين.

وتحدث الدكتور عبد القادر عن مرض الحصبة والفيروس المسبب له وطرق انتشاره، مبينا أعراضه المصاحبة والفحوصات المخبرية الواجب إجراؤها، ومضاعفات المرض وخطورته وسبل الوقاية منه وكيفية علاجه.

من جانبه، قدم الدكتور السيوف شرحا مفصلا عن وباء الحصبة والحصبة الألمانية والجوائح السابقة وسرعة انتشارها، مبينا أهمية إجراءات الرصد للاكتشاف المبكر للإصابات، وضرورة تلقي المطاعيم وفوائدها للحد من المرض والحيلولة دون انتشاره والإصابة به.

بدوره، أوضح الدكتور بني نصر، الإجراءات الهامة الواجب اتخاذها حسب قانون الصحة العامة الأردني لعام 2008 وتعديلاته، والقاضي بوجوب تنفيذ تعليمات وزارة الصحة للحد من الانتشار والسيطرة على الأمراض المعدية، مؤكدا أن قانون الصحة العامة وجد ليحمي المواطنين ويرتقي بصحتهم ويضمن تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لهم بالشكل الأنسب.

وحث بني نصر الجميع على أخذ المطاعيم التي تعطى ضمن البرامج المحددة، إضافة إلى مطاعيم الحصبة والحصبة الألمانية المقررة ضمن الحملة، مؤكدا سلامة ومأمونية المطاعيم الهادفة لحماية أبنائنا.

وثمن بني نصر، دور وزارة الصحة وكوادرها، على التعاون والدعم المتواصل والمستمر وتقديم المطاعيم اللازمة، ومنها مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية ومطعوم التهاب الكبد الوبائي للعاملين بالمستشفى.

--(بترا)

وهـ/ ف م

08/10/2023 15:43:08