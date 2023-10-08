محاضرة عن مرض الحصبة بمستشفى المقاصد الخيرية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا) - نظمت لجنة التعليم المستمر بمستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، محاضرة حول مطعوم الحصبة، والحصبة الألمانية.
وقدم المحاضرة المستشار في منظمة الصحة العالمية/ مدير البرنامج الوطني للمطاعيم في وزارة الصحة سابقا الدكتور محمد راتب السيوف، واستشاري أطفال الخداج الدكتور مفيد عبد القادر، بحضور مدير عام المستشفى الدكتور علي السعد بني نصر، والمدير الطبي ومدير التمريض وعدد من أطباء الاختصاص وكوادر طبية وتمريضية وصيدلية وفنية واداريين.
وتحدث الدكتور عبد القادر عن مرض الحصبة والفيروس المسبب له وطرق انتشاره، مبينا أعراضه المصاحبة والفحوصات المخبرية الواجب إجراؤها، ومضاعفات المرض وخطورته وسبل الوقاية منه وكيفية علاجه.
من جانبه، قدم الدكتور السيوف شرحا مفصلا عن وباء الحصبة والحصبة الألمانية والجوائح السابقة وسرعة انتشارها، مبينا أهمية إجراءات الرصد للاكتشاف المبكر للإصابات، وضرورة تلقي المطاعيم وفوائدها للحد من المرض والحيلولة دون انتشاره والإصابة به.
بدوره، أوضح الدكتور بني نصر، الإجراءات الهامة الواجب اتخاذها حسب قانون الصحة العامة الأردني لعام 2008 وتعديلاته، والقاضي بوجوب تنفيذ تعليمات وزارة الصحة للحد من الانتشار والسيطرة على الأمراض المعدية، مؤكدا أن قانون الصحة العامة وجد ليحمي المواطنين ويرتقي بصحتهم ويضمن تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لهم بالشكل الأنسب.
وحث بني نصر الجميع على أخذ المطاعيم التي تعطى ضمن البرامج المحددة، إضافة إلى مطاعيم الحصبة والحصبة الألمانية المقررة ضمن الحملة، مؤكدا سلامة ومأمونية المطاعيم الهادفة لحماية أبنائنا.
وثمن بني نصر، دور وزارة الصحة وكوادرها، على التعاون والدعم المتواصل والمستمر وتقديم المطاعيم اللازمة، ومنها مطعوم الحصبة والحصبة الألمانية ومطعوم التهاب الكبد الوبائي للعاملين بالمستشفى.
--(بترا)
وهـ/ ف م
08/10/2023 15:43:08
MENAFN08102023000117011021ID1107208361
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