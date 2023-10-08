جيش الاحتلال يطالب سكان شمال إسرائيل مغادرة المنطقة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 8 تشرين الأول (بترا)- دعت سلطات الاحتلال سكان المناطق الحدودية الشمالية في إسرائيل، مغادرة المنطقة بسبب مخاوف من تصعيد النزاع مع "حزب الله"، وفق ما أفادت قناة i24 News التلفزيونية الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد، أن مدفعيته قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل.

ويأتي ذلك، بعد إعلان حزب الله اللبناني تأييده لعملية "طوفان الأقصى".

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن السلطات ستجلي جميع سكان المنطقة القريبة من حدود غزة خلال 24 ساعة.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

08/10/2023 15:39:04

